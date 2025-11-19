Brown : ’Tout le monde semble avoir peur’ de Verstappen chez Red Bull

Zak Brown s’étonne du fonctionnement de Red Bull, et notamment de la puissance de Max Verstappen au sein de l’équipe. Le PDG de McLaren F1, qui cherche à donner des chances égales à ses deux pilotes et favorise l’esprit d’équipe, est surpris de voir qu’aucun pilote de pointe n’est venu affronter le Néerlandais.

Selon lui, le choix du deuxième baquet se fait via Verstappen, et c’est pour ça que l’équipe en vient à engager des rookies ou des pilotes qui ne sont pas parmi les meilleurs, tout en refusant des noms comme Carlos Sainz. Une règle interne qui engendre, selon lui, les difficultés rencontrées à Milton Keynes sur la deuxième voiture depuis 2019.

"Il y a l’exemple de Max Verstappen chez Red Bull. Je dis ’règle’ à dessein. Parfois, bien avant que Christian Horner ne soit licencié au milieu de la saison 2025, on a vraiment l’impression que c’est Max qui dirige l’équipe" a écrit Brown dans son livre.

"Tout le monde semble lui être soumis. Tout le monde semble avoir peur de lui. La voiture est adaptée à Max, à tel point qu’il semble difficile pour quiconque d’autre de la piloter efficacement. Red Bull a tendance à ne pas choisir un deuxième pilote qui pourrait menacer Max, sinon Carlos Sainz aurait été un choix évident."

Selon lui, Red Bull a tout misé sur Verstappen et en est devenue tellement dépendante qu’elle ne peut plus, aujourd’hui, se permettre de le laisser partir.

"Max est un pilote brillant et ils ont très peur de le perdre. Pour éviter cela, ils ont choisi de tout faire pour qu’il reste heureux. Si cela signifie devenir une équipe d’un seul homme, le petit empire d’un pilote, ils sont prêts à le faire. Ce n’est pas ainsi que je souhaite diriger McLaren."

"Et pour être honnête envers Ron [Dennis] et Mansour [Ojjeh], qui ont dirigé McLaren pendant si longtemps, ce n’est pas non plus ainsi qu’ils souhaitaient faire les choses. Ce genre d’injustice, cette étouffement de la concurrence, ne fait pas partie de l’éthique de notre entreprise."

Si l’Américain était agacé par Red Bull, c’est aussi parce que sa relation avec Christian Horner s’est dégradée au fil des années et de leur lutte. Il déplore que l’ancien directeur de l’équipe autrichienne, remplacé depuis par Laurent Mekies, ait changé pour devenir désagréable au fil du temps.

"Je connais Christian depuis plus de 30 ans. Nous nous entendions bien. Ses résultats sont impressionnants. Chapeau bas. Mais il a changé. Je pense que la célébrité, l’argent et la gloire liés à Drive to Survive lui sont un peu montés à la tête."

Ce qui a le plus agacé Brown, ce sont les diverses accusations de Horner envers McLaren, pour plusieurs choses qu’il considérait comme des tricheries mais qui n’ont jamais été prouvées. Cette volonté de déstabiliser n’a pas plu au PDG de McLaren.

"Il a porté des accusations contre notre équipe. Je ne peux pas imaginer qu’il y croyait vraiment. Son but était simplement de nous perturber. Indépendamment de la légalité, tout le monde dans le milieu sait qu’on ne ferait pas ça pour des raisons techniques."