Hamilton en difficulté chez Ferrari, Claire Williams appelle à la patience

La première saison de Lewis Hamilton chez Ferrari a tourné au chemin de croix. Le septuple champion du monde, venu relever un défi historique en mettant fin à l’attente de titres de la Scuderia et en visant une huitième couronne, n’a pas vécu l’impact attendu.

Lui-même ne cache plus son désarroi, qualifiant son exercice 2025 de "cauchemar".

Après avoir quitté Mercedes à l’issue d’une collaboration record couronnée de six titres pilotes, Hamilton a pris le pari immense d’endosser la légendaire combinaison rouge. Ferrari n’a plus remporté le championnat constructeurs depuis 2008 et le dernier titre pilotes remonte à 2007, grâce à Kimi Räikkönen. Mais à trois courses de la fin de la saison 2025, Hamilton attend toujours son premier podium avec la Scuderia. Il pointe 66 points derrière Charles Leclerc au général, malgré un succès en Sprint en Chine.

Le dernier Grand Prix au Brésil a encore illustré ses difficultés : le Britannique a abandonné après avoir endommagé sa F1 en percutant l’Alpine de Franco Colapinto. Leclerc, lui, a été victime collatérale de l’accrochage entre Oscar Piastri et Kimi Antonelli.

Frustré, Hamilton avait résumé ainsi l’ascenseur émotionnel qu’il traverse après la course : "Je veux dire, c’est un cauchemar. J’y vis depuis un moment. Entre le rêve de piloter pour cette équipe incroyable et le cauchemar des résultats que nous avons eus, les hauts et les bas, c’est éprouvant."

Interrogée sur talkSPORT sur les débuts compliqués de Hamilton à Maranello, Claire Williams, ex-directrice adjointe de Williams F1, avoue être surprise, mais pas totalement.

"Dans une certaine mesure, je crois que nous pouvons tous sous-estimer à quel point il est difficile pour un pilote de changer d’équipe."

"Lewis a été chez Mercedes très, très longtemps, et quand il est arrivé là-bas, l’équipe était en quelque sorte nouvelle. Il a pu la façonner un peu à son image. Aujourd’hui, il a rejoint une structure vraiment différente, avec une culture très différente."

"Ferrari, c’est l’Italie, c’est le soutien des tifosi. Ils ont une manière de faire très différente. Même quelqu’un du calibre et de l’expérience de Lewis aura besoin de temps pour trouver ses marques."

Selon elle, le choix du Britannique répond aussi à une dimension émotionnelle universelle chez les pilotes.

"Il a voulu aller chez Ferrari, inévitablement, pour réaliser le rêve d’enfant que tous les pilotes ont, je pense : porter la combinaison rouge avec le cheval cabré."

"Il faut, je suppose, leur donner un peu plus de temps, voir ce qui se passe en allant vers 2026. Parfois, ces changements fonctionnent, parfois non. Mais je suppose que si quelqu’un peut faire fonctionner ce pari, c’est probablement Lewis Hamilton."