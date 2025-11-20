Verstappen aura besoin de ’beaucoup de chance’ pour gagner le titre

Max Verstappen n’a pas de regrets sur sa saison, bien qu’il soit en position peu avantageuse dans sa quête d’un cinquième titre mondial consécutif. Le pilote Red Bull reste sur un week-end mitigé qui s’est bien fini au Brésil.

En effet, il s’était qualifié 16e après avoir été éliminé en Q1, une première depuis 2021. Mais une superbe remontée l’a ramené en troisième place, et il se félicite d’avoir sauvé ce week-end ainsi.

"En repensant au Brésil, notre rythme de course était plutôt correct. J’aurais aimé partir plus près de la tête, mais c’était amusant de remonter le peloton et de me battre à chaque tour. J’espère donc que nous serons compétitifs ce week-end" a déclaré Verstappen.

Mais même s’il vise un bon week-end et que Georg Russell en a fait son favori en conférence de presse, le Néerlandais ne veut pas penser au titre avec 49 points de retard sur Lando Norris. Il préfère regarder en arrière et se féliciter de sa saison.

"Il nous faudrait beaucoup de chance d’ici la fin pour avoir une chance, donc je n’y pense pas. Je pense que nous avons fait du très bon travail lors des dernières courses. La voiture a été performante à certains endroits, moins à d’autres."

"À un moment donné, nous avions plus de 100 points de retard, puis nous avons rattrapé une grande partie de ce retard, donc je pense que nous pouvons être fiers de nos bons résultats en cette fin de saison."

Il salue aussi l’apprentissage de Norris pour gérer la lutte pour le titre : "Je pense que ces derniers temps, les week-ends se déroulent très bien. Mais chaque année, on grandit et on apprend des week-ends où on aurait pu faire mieux, mais c’est valable pour tout le monde."

Le mot d’ordre pour Verstappen est de n’avoir aucun regret sur son travail ou celui de Red Bull face à McLaren : "Mon équipe a donné 100 % depuis le début de la saison jusqu’à maintenant. Que peut-on faire de plus ? Une équipe en particulier a fait un meilleur travail que nous cette saison."