’Il devrait essayer de marquer des points’ : Stroll répond sèchement à Colapinto

Au début de la course du Brésil, Lance Stroll a envoyé Gabriel Bortoleto dans l’herbe, puis dans le mur, après ne pas lui avoir laissé assez de place. Le pilote Aston Martin F1 avait alors été critiqué par Franco Colapinto, qui l’avait accusé de négligence dans ses batailles.

"Stroll ne cesse de percuter les autres, il ne regarde pas dans ses rétroviseurs, ne laisse aucune place, et il a envoyé Gabi dans le mur. C’est ce qu’il fait à chaque fois" avait lancé le pilote Alpine.

Interrogé sur ces déclarations, le Canadien ne les a visiblement pas apprécié, et il n’a pas manqué de tacler son rival du jour pour son manque de résultat, dans un style propre à celui qu’on lui connait.

"J’en ai entendu parler, oui. Je ne sais pas, peut-être qu’il est frustré et en colère contre la vie. Je ne sais pas combien de points il a au championnat. Combien ?" a demandé Stroll, avant d’avoir la confirmation, dans le cas où il a posé cette question innocemment, que l’Argentin n’en a inscrit aucun.

"Il devrait probablement se concentrer sur ses propres affaires et essayer de marquer des points cette année" a taclé Stroll, qui a affirmé avoir clarifié les choses avec Bortoleto après la course, mais a déclaré ne pas être surpris par la réaction de Colapinto à l’incident.

"C’était la course, je n’ai reçu aucune pénalité au Brésil. J’ai parlé avec Gabriel après coup, c’était une course. Franco devrait se concentrer sur le fait de marquer des points."

"Je ne suis pas surpris, peut-être que, comme je l’ai dit, il est frustré par sa saison, il n’est pas là où il voudrait être et il a besoin de parler de choses qui n’ont pas d’importance. Je lui conseillerais peut-être de se concentrer sur ses propres affaires et d’essayer de marquer des points cette année."

De son côté, Colapinto a relativisé ces commentaires, assurant qu’ils étaient surtout le fruit d’une réaction à chaud : "Oui, je pense que c’était dans le feu de l’action après la course. J’étais juste derrière et j’ai vu ce qui s’est passé. Mais je suis désolé si cela l’a affecté. C’était dans le feu de l’action après la course. Et oui, j’espère que tout va bien entre nous."