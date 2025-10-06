Les statistiques après le Grand Prix de Singapour F1 2025

Comme après chaque Grand Prix, il est temps de découvrir les statistiques les plus marquantes, les records qui ont été battus, les séries remarquables toujours en cours ou bien qui se sont arrêtées net lors du dernier week-end…

Les qualifications

George Russell signe la pole position, la septième de sa carrière en Formule 1, avec un nouveau record de la piste établi à Singapour, en 1m 29.158s.

C’est également la première pole pour Mercedes à Singapour, depuis celle de Lewis Hamilton en 2018.

Max Verstappen s’assure une quatrième première ligne à Singapour, toutes obtenues sans jamais signer la pole position.

Kimi Antonelli de Mercedes se qualifie dans le top quatre pour la deuxième course consécutive, une première dans sa carrière.

Lando Norris se classe 5e, le pilote McLaren se qualifiant hors du top quatre pour la deuxième course de suite.

Lewis Hamilton prend la 6e place, c’est donc la première fois que le septuple champion du monde s’élance hors du top cinq à Singapour. Juste derrière lui, son coéquipier Charles Leclerc n’est devancé par le Britannique que pour la cinquième fois cette saison.

Isack Hadjar réalise sa 11e apparition en Q3 cette saison pour Racing Bulls et se positionne au 8e rang.

La 9e place d’Ollie Bearman pour Haas constitue son meilleur départ en carrière en F1.

Nico Hulkenberg de Kick Sauber partira 11e après avoir manqué sa première Q3 de la saison pour seulement 0,065s.

Gabriel Bortoleto, 14e, est devancé par son coéquipier Hulkenberg pour la première fois en huit courses.

Lance Stroll est éliminé en Q1 pour la troisième saison consécutive sur ce tracé.

Franco Colapinto devance son coéquipier chez Alpine, Pierre Gasly, pour la troisième course de suite.

La course

McLaren remporte le championnat des constructeurs pour la deuxième année consécutive, une première depuis leur série de 4 titres de 1988 à 1991.

C’est le 10e titre de l’équipe britannique. Seul Ferrari en compte plus (16). Williams F1 en a 9, Mercedes 8, Lotus 7 et Red Bull 6.

L’écurie s’assure le titre à six Grands Prix de la fin, égalant le record de Red Bull en 2023.

Fait notable, les quatre premiers du championnat ont terminé aux premières places à Singapour, mais dans l’ordre inverse de leur classement.

George Russell de Mercedes devient le sixième vainqueur différent lors des six derniers Grands Prix de Singapour. C’est sa cinquième victoire en carrière et son huitième podium de la saison. C’est aussi la première victoire de Mercedes à Singapour depuis 2018.

Max Verstappen prend la 2e place pour Red Bull, ce qui signifie que Marina Bay reste le seul circuit actuellement au calendrier où il ne s’est jamais imposé. Il accuse désormais un retard de 63 points sur Oscar Piastri dans la course au titre.

Lando Norris décroche la 3e place pour McLaren et affiche désormais une série de résultats très régulière à Singapour avec une première, une deuxième, une troisième et une quatrième place lors des quatre dernières éditions. Il réduit son écart sur son coéquipier Piastri à 22 points.

Oscar Piastri, 4e, manque le podium pour la deuxième course consécutive, une première pour lui cette saison.

Kimi Antonelli, 5e pour Mercedes, signe deux top cinq consécutifs pour la première fois de sa carrière en F1.

La 6e place de Charles Leclerc pour Ferrari marque une cinquième course sans podium pour le Monégasque.

Fernando Alonso, 7e pour Aston Martin, repasse devant son coéquipier Lance Stroll au championnat.

Ollie Bearman, 9e pour Haas, marque des points pour la cinquième fois cette saison.

Carlos Sainz, 10e pour Williams, marque un point en partant du fond de la grille.

Pour la deuxième année de suite, la course se déroule sans intervention de la voiture de sécurité, et pour la toute première fois, le Grand Prix de Singapour se termine sans aucun abandon.