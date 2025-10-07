Hamilton reste positif malgré les progrès peu visibles de Ferrari

Lewis Hamilton a promis que Ferrari "finira par y arriver" malgré un Grand Prix de Singapour de F1 frustrant, où un problème de freins a fait capoter un résultat qui semblait prometteur.

Hamilton a terminé huitième sur le circuit urbain de Marina Bay après qu’un problème de freins a compromis sa course.

Le septuple champion du monde a perdu plus de 40 secondes, cédant la sixième place à Charles Leclerc. Hamilton a ensuite rétrogradé derrière Fernando Alonso après avoir écopé d’une pénalité de cinq secondes pour limites de piste alors qu’il tentait de finir la course en coupant les virages pour économiser ses freins.

La mauvaise série de Ferrari depuis la pause estivale s’est poursuivie, l’écurie n’ayant marqué que six points de plus que Williams depuis fin août.

Hamilton a commencé par remercier ses fans sur Instagram pour leur soutien suite au décès de Roscoe peu avant Singapour.

"Après une semaine difficile, ça fait du bien d’être à la maison. J’ai eu le temps de réfléchir à mon voyage depuis Singapour et l’émotion principale que je ressens est la gratitude. Le soutien et l’amour que j’ai ressentis depuis la perte de Roscoe m’ont rappelé avec force que, même lorsque la situation semble parfois sombre, il y a tant de bonnes choses dans le monde. Il suffit de les chercher."

Ferrari est la seule équipe du top 4 du championnat des constructeurs à ne pas avoir remporté de Grand Prix. Hamilton n’est pas encore monté sur le podium pour Ferrari, avec une quatrième place comme meilleur résultat cette saison.

Malgré un nouveau revers à Singapour, Hamilton tient à souligner les points positifs.

"Je regarde aussi les aspects positifs en piste. Les gros titres ne racontent qu’une seule histoire : nous ne faisons pas les choses comme il faut, ou les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons."

"Mais ces derniers mois, je me suis concentré sur l’autre sujet : la façon dont cette équipe réagit lorsque les choses tournent mal. Comment nous nous relevons et repartons."

"Dimanche en était l’exemple parfait. Nous avions la bonne stratégie, mais le problème de freins nous a ralentis au moment même où la dynamique prenait de l’ampleur. Nous retournons donc à l’usine, tirons les leçons de cette dernière course et planifions la prochaine."

"Je suis très fier de cette équipe et je veux contribuer à obtenir les résultats qu’elle et les tifosi méritent."

"Je vois les progrès que nous réalisons et le travail acharné que nous fournissons à chaque course, mais nous sommes chez Ferrari. Le progrès seul ne suffit pas."

"Pour atteindre l’excellence, nous devons aller plus loin, être meilleurs. Nous pouvons accomplir tant de choses ensemble, et si nous pouvons capitaliser sur nos succès et changer les choses qui doivent l’être, je suis convaincu que nous y parviendrons."