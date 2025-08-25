Pirelli franchit le cap des 500 Grands Prix avec une nouveauté sur ses pneus

Le Grand Prix des Pays-Bas de ce week-end marque une étape importante dans l’histoire de Pirelli en Formule 1. Cette course sera la 500e manche du championnat du monde de la catégorie reine du sport automobile à laquelle la marque italienne participe officiellement.

L’histoire remonte au 13 mai 1950, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, qui fut également la toute première épreuve du championnat du monde. Ce jour-là, à Silverstone, quatre Alfa Romeo et quatre Maserati étaient chaussées de pneus Pirelli.

Le vainqueur, Giuseppe Farina, suivi de Luigi Fagioli et Red Parnell, tous au volant d’Alfa, a offert aux pneus italiens une victoire éclatante. Depuis lors, Pirelli a participé à 499 événements, répartis sur trois périodes : de 1950 à 1958, de 1981 à 1991 (sauf en 1987 et 1988) et, depuis 2011, est le partenaire pneumatique du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA.

Des festivités auront lieu sur le circuit de Zandvoort et se poursuivront le week-end suivant avec le Grand Prix d’Italie à Monza, dont Pirelli est le sponsor titre. Aux Pays-Bas, toutes les voitures et tous les pneus slicks arboreront un logo spécial 500 GP, dévoilé à Londres le 18 février lors des célébrations des 75 ans de la Formule 1. À Monza, le personnel et les pilotes des équipes se joindront à la direction de la F1, de la FIA et de Pirelli pour une photo de célébration quelques heures avant le départ.

Les composés

Pour la course aux Pays-Bas, Pirelli a opté pour des composés plus tendres que l’an dernier. Les équipes auront le choix entre le C2 (Dur), le C3 (Médium) et le C4 (Tendre), alors qu’en 2024, les composés disponibles étaient les C1, C2 et C3.

Cette décision, prise en collaboration avec la FIA et le promoteur du championnat, vise à accroître la probabilité d’une stratégie à deux arrêts, plutôt qu’à un seul, qui a été le choix prédominant depuis le retour de cette course au calendrier en 2022.

Une nouvelle étape dans cette direction est la décision de la FIA d’augmenter la limite de vitesse dans la voie des stands de 60 à 80 km/h, réduisant ainsi le temps nécessaire à un arrêt.

D’après les simulations fournies par les équipes, un seul arrêt reste le plus rapide, notamment en raison de la difficulté des dépassements à Zandvoort, avec très peu de lignes droites hormis la ligne principale, et de l’étroitesse du circuit.

Le circuit

Un tour du circuit de Zandvoort, long de 4,259 kilomètres, traverse les dunes de la mer du Nord, à un peu moins de 40 kilomètres de la capitale des Pays-Bas. Il comporte 14 virages à faible et moyenne vitesse – quatre à gauche et dix à droite – dont le troisième et le dernier sont inclinés respectivement à 19 et 18 degrés, bien plus raides que ceux d’Indianapolis. Ces virages génèrent des charges verticales et latérales très élevées sur les pneus, ce qui oblige les équipes à porter une attention particulière aux réglages et à la gestion de l’ensemble voiture-pneus.

L’appui aérodynamique requis est très élevé, similaire à celui observé à Budapest. La piste offre généralement une faible adhérence, ce qui peut être fortement accentué par le sable projeté à la surface par les vents côtiers. Situé à quelques centaines de mètres seulement de la mer du Nord, le temps peut être très changeant et, à la fin de l’été, les températures sont généralement inférieures à 20 °C.