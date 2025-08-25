McLaren F1 : ’ça va finir par exploser’ entre Norris et Piastri

Voilà la Formule 1 lancée sur un sprint final de 10 courses en trois mois, dix courses qui devront permettre de désigner un tout nouveau champion du monde de la discipline.

Qui d’Oscar Piastri ou de Lando Norris sera sacré cette saison pour la première fois ? Les pilotes McLaren F1 disposent d’un gros avantage de points et de compétitivité sur Max Verstappen et sa Red Bull ce qui ne laisse guère de doute quant au fait que ce sera un Australien ou un Britannique qui sera couronné.

Ce qui va donc intéresser les fans de F1, c’est de voir comment cette bataille va se dérouler. McLaren a promis à plusieurs reprises de ne pas intervenir ou de donner de consignes, sauf si les choses venaient à aller beaucoup trop loin entre les deux pilotes.

Alors avant la reprise ce week-end à Zandvoort, quelles sont les prédictions des consultants du paddock ?

Lorsqu’on demande à Günther Steiner qui est le favori selon lui, il répond : "Pour moi, c’est clairement Oscar Piastri."

"Il est plus régulier, plus calme et commet moins d’erreurs. Lando est également fort, mais il commet encore quelques petites erreurs. Piastri a un conseiller à ses côtés, Mark Webber, qui a également couru au plus haut niveau. Il sait comment ça se passe et il a été coéquipier de Sebastian Vettel."

"Il sait gérer la pression et Piastri l’écoute. Piastri est très mature mentalement. Et cela fait de lui le favori de ce duel McLaren pour moi."

Steiner s’attend à ce que la lutte pour le titre s’intensifie encore.

"Cela peut arriver à tout moment. Ils ont déjà frôlé la collision à plusieurs reprises. La chance a souvent joué un rôle. Et Lando commet tout simplement trop de petites erreurs. Au Canada, il a tenté de passer dans un trou, mais il n’y avait pas la place. C’est un pur hasard si Oscar n’a pas crevé. C’est pourquoi je dis : il est presque inévitable que les deux pilotes finissent par se percuter."

Pour David Coulthard, cela passera forcément par une certaine animosité, ce qui n’exclut pas le respect.

"Ce sont deux équipiers mais, à 100 %, c’est une erreur de langage. Ce n’est pas votre ami. C’est votre plus grand rival."

"Votre succès est son échec, et vice versa. Et vous vous réjouissez de son échec. C’est aussi simple que ça, car cela vous motive et vous construit. Vous espérez que cela crée psychologiquement un problème pour l’autre, et que ce la vous donnera un avantage."

"Donc, à cet égard, tout sportif comprendra parfaitement qu’on ne peut pas se réjouir du succès d’autrui lorsqu’on essaie de le battre. On peut l’admirer, lui serrer la main et lui témoigner son respect sportif, mais si vous vous réjouissez que votre adversaire vous batte, vous n’êtes pas dans la bonne position."

"C’est une relation très volatile à gérer, et c’est l’un des rôles les plus difficiles pour un directeur d’équipe, que ce soit Ron Dennis pour Alain Prost et Ayrton Senna, Nigel Mansell et Nelson Piquet pour Frank Williams, ou Nico Rosberg et Lewis Hamilton chez Mercedes."

"Ce sont des situations difficiles qui, inévitablement, finiront par déborder chez McLaren, avec Lando et Oscar."

"Nous n’en avons vu que peu de signes avant-coureurs. L’un de ces pilotes sera champion du monde cette année, et ce sera peut-être leur seule chance. La McLaren de l’année prochaine pourrait ne pas être performante. C’est un sport complètement différent l’année prochaine avec les changements de réglementation. On l’appellera toujours Formule 1, mais ce pourrait être leur seule chance."

Lorsqu’on lui a demandé si Max Verstappen pouvait être écarté de la lutte pour le titre cette saison, Johnny Herbert a acquiescé mais a tenu à souligner le rôle qu’il pourrait avoir pour décider du titre entre les pilotes McLaren.

"Pour le championnat, oui. Mais il sera dans la course parfois, quand sa Red Bull sera au niveau ou s’il pleut. Il posera des problèmes à Lando et Oscar et il aura une influence, car il pourrait leur prendre des points."

"C’est aussi ce qu’il appréciera : ’Eh, oh, je suis toujours là’. C’est très peu probable qu’il ait une énorme influence si la Red Bull reste nettement derrière. Il pourrait y avoir une implosion chez McLaren, mais je ne le pense pas."

"Max sera simplement dans la course et il les amènera à réfléchir différemment, car ils se battent pour le championnat tout en se battant contre Max."

Pour ce qui est du facteur décisif entre Norris et Piastri, le Britannique estime que le mental sera primordial.

"Ce sera une question de mental. Mais ils sont tous les deux jeunes et ne feront que progresser avec le temps, comme Max l’a fait, comme Lewis, Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher… Ils ont cette formidable capacité à trouver le moyen de progresser à chaque fois que la voiture progresse."

"Malgré tous les hauts et les bas qu’ils ont connus, ils sont toujours très, très proches au classement général. Ce ne sera que l’un contre l’autre à la fin de l’année."

Les deux pilotes McLaren ont insisté cependant sur le fait que leur relation ne se transformera pas en une nouvelle rivalité Prost-Senna ou Alonso-Hamilton, mais l’ancien pilote de F1 Christian Danner n’en est pas si sûr.

Le consultant pour la télévision allemande affirme avoir vu venir la domination de McLaren.

"Oui, c’était prévisible, car ils ont construit une voiture qui se comporte à merveille sur tous les types de circuits et par tous les temps. Et même lorsque tout n’est pas parfait, Norris et Piastri finissent toujours sur le podium. Ce qui me surprend, en revanche, c’est que Mercedes ait fait fausse route."

Quant à la dynamique entre les deux pilotes couleur papaye, Danner admet qu’elle rappelle déjà les luttes internes passées.

"Oui, absolument, c’est plus Hamilton contre Rosberg chez Mercedes, cela va mettre du temps avant de bouillir. La pression monte. Tout le monde est encore détendu, car il reste encore beaucoup de courses à disputer. Mais si ça continue comme ça, ça va exploser."

"Il y a déjà eu un accrochage entre les deux à Montréal. Quand le titre de champion du monde est en jeu, fini le plaisir."

’Cela vaut autant pour le pilote que pour l’équipe. Il faut s’habituer à gagner. Et avoir le sang-froid nécessaire pour ensuite traduire cette victoire en championnat est la prochaine étape. Je ne vois que des progrès pour le moment – ​​avec l’équipe, avec Norris, mais aussi avec Piastri. Ils progressent tous, c’est pourquoi je dis : la pression monte et ça va devoir sortir."