Red Bull a retrouvé ’une ambiance et un style différents’ avec Mekies

Le Dr Helmut Marko affirme que le remplaçant de Christian Horner à la tête de l’équipe Red Bull, Laurent Mekies, a apporté un nouveau style à l’équipe propriétaire de boissons énergisantes.

L’Autrichien avait révélé la semaine passée que le Français ne comptait pas ses heures de travail pour tenter de redresser l’équipe.

Mekies est présent "pendant au moins 14 heures ou plus par jour" à l’usine selon le consultant de Red Bull chargé du sport automobile.

En déchargeant Mekies de certaines tâches que Horner voulait absolument gérer comme la communication, le marketing ou le nouveau programme moteur, le nouveau directeur peut vraiment aller au fond des choses.

"Avec cette nouvelle répartition des rôles, sur le plan personnel, il est plus concentré sur son travail. Autrement dit, le plus important pour lui, c’est le succès et le leadership de l’équipe," confie Marko.

Plus de temps perdu sur le reste, qui peut être très bien géré par d’autres personnes plus compétentes donc.

Le départ de Horner était lié aux tensions croissantes avec les actionnaires de Red Bull, ses ambitions allant bien au-delà du rôle de directeur d’équipe. Marko a contrasté cette approche avec celle de Mekies.

"Il est très terre-à-terre. Cela s’est déjà fait sentir lors des échanges avec les pilotes, qui se sont davantage concentrés cette fois sur les détails techniques."

"Yuki, en particulier, a retrouvé le sourire et constaté une avancée en course, ou du moins en qualifications."

"L’ambiance et le style sont donc différents, et c’est ce que Red Bull a toujours souhaité."

Le plus grand défi réside toutefois dans la composition de leurs duos pour l’année prochaine. Liam Lawson et Yuki Tsunoda ont tous deux peiné à se rapprocher de Max Verstappen, ce qui alimente les spéculations sur un départ de Tsunoda en fin d’année et sur la possibilité de voir des juniors comme Isack Hadjar ou Arvid Lindblad les remplacer en 2026.

Mais Marko insiste sur le fait que le pilote japonais n’est pas exclu, même s’il est toujours fortement lié à Honda, qui rejoindra exclusivement Aston Martin F1 l’an prochain.

"Traditionnellement, nous évaluons nos pilotes après la pause estivale, puis nous décidons de la composition des duos pour l’année suivante, voire plus tard dans certains cas. Pour l’instant, tout est ouvert."

"En bref, Yuki a encore une chance. Nous analysons actuellement ses performances. Par conséquent, aucune décision positive ou négative n’a été prise."