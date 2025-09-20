Piastri se crashe et admet ’une grosse faute de pilotage’

Oscar Piastri s’est confié après avoir abandonné sa McLaren dans le mur en Q3 et s’être qualifié en neuvième position, puisque Charles Leclerc, sans chrono lui aussi, s’est crashé avant lui.

C’est une mauvaise opération pour le leader du championnat même s’il peut respirer un peu en pensant au fait que Lando Norris s’est loupé dans la suite des qualifications à Bakou et n’a signé que le 7e temps.

L’Australien admet avoir commis "une grosse faute de pilotage".

"Je pense que j’ai juste freiné un peu trop tard. Je n’ai pas vu les données, mais c’est généralement ce qui se passe quand on bloque les freins, c’est un peu tard."

"C’est évidemment décevant, j’avais l’impression que la voiture était bien réglée, mais c’est une fin décevante."

"Les deux premiers virages se sont très bien passés, puis je ne sais pas si j’ai trop forcé ou si c’était à cause de la pluie. Certains virages du tour de sortie m’ont semblé un peu délicats, mais je ne sais pas si c’était le cas ici."

"Au final, je dois aller voir les données, mais je pense que c’est juste un cas où j’ai essayé un peu trop fort et où j’en ai payé le prix."

Que peut-il faire depuis la neuvième place pour remonter demain ?

"Je pense que la victoire est ambitieuse, mais attendons de voir... Je pense que nous pouvons certainement beaucoup progresser. La voiture a été rapide ce week-end et j’espère que nous pourrons en profiter pour progresser."

"Max a fait la pole et sa voiture est bonne. Essayons de remonter jusqu’au podium au moins !"