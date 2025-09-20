Sainz et Williams F1 étaient ’au rendez-vous’ pour se qualifier en 2e place

Carlos Sainz a signé un deuxième temps remarquable lors des qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Le pilote Williams F1 sera donc en première ligne au départ de la course ce dimanche, et c’est un résultat qui le satisfait évidemment.

L’Espagnol a même tenu la première place pendant plus de la moitié de la Q3, avec la pluie et deux drapeaux rouges qui ont perturbé la progression de ses rivaux, avant que Max Verstappen ne vienne le battre.

"Je suis très heureux, on a très bien réussi la qualification aujourd’hui, on avait toujours les bons pneus au bon moment pour faire des tours solides" a déclaré Sainz, qui savait que son chrono allait finir par tomber.

"Le moment où une voiture de pointe allait faire un tour rapide, on savait qu’on serait quatre ou cinq dixièmes derrière. Mais il n’y en a eu qu’une et sans surprise c’est Max. On a battu les autres, on est en deuxième place et c’est une bonne nouvelle."

"J’ai fait de bons tours en qualification cette année, ce n’est pas mon problème. Aujourd’hui, on a encore prouvé que cette équipe est au rendez-vous pour faire une bonne qualification quand ça compte. Malheureusement, en termes de courses et de points ça ne va pas dans les sens où l’on veut, mais tant qu’on a la vitesse, les bonnes courses viendront."

L’Espagnol est clair sur le fait qu’il vise son premier podium en bleu en course : "Le plan pour demain est d’essayer de rester vers le podium. Je vais essayer de donner à Williams un podium, si je peux tant mieux, sinon ce n’est pas grave."

Alex Albon a connu une fortune différente en provoquant le premier drapeau rouge, à cause d’un choc à l’intérieur du premier virage. Il s’élancera dernier sur la grille ce dimanche.

"C’est ma faute, j’ai été surpris par la différence de grip entre mon premier tour et ce qui allait être le deuxième. Je suis déçu mais il n’y a pas grand chose de plus à dire" note Albon, qui est pessimiste pour la course : "Ce sera difficile, je n’avais pas besoin de ça. Ca ruine notre travail, on va voir ce qu’on peut faire."