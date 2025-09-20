Verstappen a ’tout donné’ pour signer la pole et salue le ’meilleur travail’ de Red Bull

Max Verstappen a signé une pole position retentissante en Azerbaïdjan, sa première sur le circuit de Bakou. Le pilote Racing Bulls s’est joué de ses concurrents en toute fin de Q3 après pratiquement deux heures de qualifications.

Ressortant pour un dernier tour et pourtant parmi les derniers en piste, il a réussi à aller chercher le meilleur chrono pour finalement devancer Carlos Sainz et Liam Lawson, invités surprises de cette grille.

"C’était une longue qualification, il y a eu énormément de drapeaux rouges et c’était dur de tout mettre bout à bout car les pneus n’étaient pas prêts ou on était interrompu, et il y avait de la pluie. Lors du dernier tour, il fallait tout donner" a déclaré le Néerlandais.

"Je n’avais même pas les meilleurs pneus que je voulais car avec les drapeaux rouges, on n’avait plus de pneus. Mais je suis très heureux du week-end, ce n’était pas mauvais en EL1 et on a progressé à chaque séance pour être là en qualifications quand ça compte."

Verstappen pense quand même qu’il aurait pu jouer la pole sans les conditions folles, confirmant que Red Bull reprend des couleurs : "Je pense qu’on était dans la course pour la pole. Mais il semble que depuis Monza, on fasse un meilleur travail, et il faut qu’on continue dans ce sens."

Son plan pour la course est de ne pas réellement avoir de plan, et de se focaliser sur ses propres performances : "La course sera longue, on veut prendre un bon départ, il faudra qu’on se concentre sur notre course et nos pneus, d’autant qu’il y a les pneus les plus tendres, et l’on verra ce qui se passe."