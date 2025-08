Piastri : plus facile pour Norris de prendre des risques en étant derrière

Son 12e podium de l’année aura certainement un goût amer pour Oscar Piastri : l’Australien a réussi à doubler la Ferrari de Charles Leclerc en piste en Hongrie, mais la voiture rouge n’était finalement pas la menace à dompter en deuxième moitié d’épreuve en Grand Prix.

C’est plutôt Lando Norris qui, à la faveur paradoxale de son départ raté, a basculé sur une stratégie à un seul arrêt, qui s’est avérée gagnante.

Oscar Piastri a tout de même bien failli doubler Lando Norris dans les dernières boucles, mais n’a eu que trois réelles tentatives sur le tourniquet du Hungaroring. Son coéquipier revient donc à 9 points au classement alors que l’Australien aurait pu partir en vacances bien plus sereinement.

Après l’épreuve, a-t-il le sentiment qu’il méritait tout simplement de gagner en Hongrie ?

« J’ai une sensation mitigée, je dirais. Vous savez, chaque fois que l’on perd une course d’aussi peu, c’est évidemment un peu douloureux, mais je suis sûr que c’était divertissant de l’extérieur. C’était aussi divertissant de l’intérieur. »

« Donc, une course plutôt amusante, tout bien considéré. Mais, évidemment, quand on est du côté perdant de cette bataille, c’est un peu difficile. Mais nous avons fait de notre mieux, et nous avons devancé Charles. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé dans le dernier relais, mais oui, il y a des choses à revoir, pour savoir si nous aurions dû faire quelque chose d’un peu différent en termes de stratégie, mais c’est très facile à dire avec le recul. »

Oscar Piastri a frôlé la victoire dans les derniers tours, et Zak Brown une nouvelle crise cardiaque ! Heureusement les McLaren F1 ne se sont pas accrochés... mais l’Australien a-t-il le sentiment qu’il aurait pu aller chercher les 25 points ?

« J’étais confiant, mais je savais que ce serait quand même incroyablement difficile, car se rapprocher de la voiture de devant est une chose, mais essayer de dépasser en est une autre. »

« Je savais que je le rattrapais beaucoup quand j’avais de l’air propre, mais dès que je me suis approché, il était incroyablement difficile de rester assez près. »

« Il y a tellement de virages dans le 2e secteur que, dans certains cas, on a presque l’impression de mieux faire dans certains virages, pour ensuite en payer le prix dans le suivant parce qu’on est encore plus proche. Cela a rendu les choses très difficiles. »

« Et puis, avec des virages aussi longs pour finir le tour, cela anéantit tout l’appui que l’on a. Je savais donc que ce serait incroyablement difficile. Même avec plus de tours, je ne suis pas sûr que le résultat aurait été différent, mais j’ai certainement essayé. »

À la pénultième boucle, Oscar Piastri a aussi commis une erreur dans la bataille interne : un blocage de pneus au premier virage. Une erreur fatale quand tout se jouait au centième près ?

« Pas tant que ça. J’ai pu combler l’écart à nouveau assez rapidement pour le dernier tour. Mais c’est un peu comme je l’ai dit, arriver à six ou sept dixièmes était faisable, mais pour se rapprocher encore plus, il m’aurait fallu des pneus tendres neufs pour pouvoir faire grand-chose à partir de là. C’était donc toujours difficile en se rapprochant. »

« Mais on ne veut jamais laisser passer une opportunité que l’on pense exister, au cas où une autre ne se présenterait jamais. J’ai donc dû tenter ma chance et, avec le recul, on peut évidemment dire que j’aurais peut-être dû attendre un tour de plus, mais je suis assez convaincu que même si j’avais attendu un tour de plus, cela n’aurait rien changé. »

Un raté niveau stratégie pour Piastri ?

Forcément, la question mérite d’être posée : pourquoi Oscar Piastri n’a pas aussi tenté la stratégie à un seul arrête ? S’est-il trop concentré sur la Ferrari de Charles Leclerc, pas assez sur lui ?

« Nous devions essayer de faire quelque chose pour battre Leclerc car il n’était pas évident que nous avions juste assez de rythme pour le dépasser et aller gagner de cette façon. Nous avons donc essayé quelque chose. Était-ce la bonne chose à faire au final ? Je ne sais pas. Mais c’est toujours beaucoup plus facile de prendre ce risque quand on est la voiture de derrière. »

« Pour Lando, il n’y avait pratiquement rien à perdre en tentant une course à un seul arrêt. Pour moi, potentiellement, il y en avait. Et, oui, nous allons revoir cela et voir s’il y avait quelque chose que nous aurions dû faire différemment. Mais une stratégie à deux arrêts a toujours été le plan avant la course, donc il n’a même pas été vraiment question de faire un seul arrêt. C’était certainement un pari. »

McLaren F1 n’a même jamais proposé à Oscar Piastri la stratégie à un seul arrêt ?

« Nous en avons un peu parlé avant la course, donc ce n’était pas complètement hors de question. Mais, en course, on m’a posé la question. Il est très difficile de savoir depuis le cockpit quelle sera la meilleure chose à faire. Comme je l’ai dit, quand on est la voiture de derrière, le rapport risque/récompense est toujours très différent. Donc, oui, il y a toujours ça. Aurions-nous pu suivre Lando ? C’est, je suppose, la question à laquelle je n’ai pas de réponse. C’est donc la seule chose. »

« Mais nous voulions aussi essayer de gagner la course, et la meilleure façon d’essayer de battre Lando est d’essayer de gagner la course également. C’était évidemment une intention, mais nous allons certainement analyser s’il y avait quelque chose que nous aurions pu faire un peu différemment. »