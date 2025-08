Rater son départ, réussir son Grand Prix : Norris était lui aussi surpris de gagner

Reculer pour mieux sauter : c’est ainsi que l’on pourrait résumer le Grand Prix de Lando Norris, hier en Hongrie.

Le Britannique partait 3e mais après un départ trop agressif, s’est retrouvé coincé derrière son coéquipier Oscar Piastri ; il a dû lever le pied, perdant 2 places dans le premier tour, derrière George Russell et même Fernando Alonso.

Après avoir rapidement effacé l’Aston Martin F1, Lando Norris a ensuite buté sur la Mercedes F1. Seul espoir d’accrocher un podium alors : changer de stratégie et faire différemment. C’est-à-dire passer à un seul arrêt quand tout le monde devant en faisait deux.

Et grâce à un 2e relais exceptionnel, le sort de Lando Norris fut bien meilleur qu’escompté, puisqu’il a donc remporté la victoire - alors qu’il pointait donc à la 5e place à la fin du premier tour. Inespéré, un peu chanceux et surtout brillant.

Est-ce l’une des victoires les plus satisfaisantes de sa carrière ?

« C’est l’une des premières que je remporte probablement de cette manière. Je n’ai pas gagné beaucoup de courses (9, ndlr), donc la plupart des circonstances sont encore nouvelles, mais c’est la première où le fait d’adopter une stratégie complètement alternative à la majorité, en me donnant cette opportunité, a fonctionné. »

« Il y en a eu d’autres où le fait de prolonger le premier relais, comme à Miami, puis d’avoir la voiture de sécurité, des choses comme ça m’ont aidé du côté de la chance. Il n’y a pas vraiment eu de ça en Hongrie. »

« C’est donc la victoire la plus gratifiante du point de vue de ‘essayons quelque chose de différent’. C’est une stratégie difficile à mettre en œuvre, mais elle a fonctionné. C’est le plus important. »

« Et honnêtement, je ne pensais pas vraiment que ça allait marcher pendant la majeure partie de ce deuxième relais. Mais à chaque tour, j’ai gagné en confiance, me disant que ce serait de plus en plus serré. Donc, oui, c’est vraiment une victoire gratifiante. »

Le 2e relais de Lando Norris a donc été superbe, avec 39 tours effectués en dur et une belle résistance offerte à son coéquipier Oscar Piastri dans les dernières boucles. Le Britannique est-il le nouveau « maitre des pneus » ?

« Il s’agissait plus de les faire durer au rythme où nous étions. J’ai fait durer les Mediums jusqu’au 32e tour environ. Ce n’était donc pas une idée saugrenue de penser que je pouvais faire durer les Durs jusqu’à la fin. »

« C’était plus que je savais que je devrais attaquer à fond à chaque tour, et c’est là que ça devient un peu délicat. Les pneus chauffent. Il est facile de faire des erreurs. »

« Dans les derniers tours, il est si facile de bloquer une roue au premier virage, au deuxième, à la chicane, ce genre de choses. Donc, oui, je savais que je pouvais faire durer les pneus jusqu’à la fin assez facilement, mais il s’agissait plus de rester devant les autres. »

« J’essayais de devancer principalement George et Charles à ce moment-là. »

Comme il l’admet lui-même, Lando Norris ne pensait pas du tout à la victoire après le premier tour…

« Je n’avais pas beaucoup d’espoir d’être encore en lutte avec Oscar jusqu’à la toute fin, mais c’est ce qui s’est passé. C’était donc encore mieux. »

« ‘Génial’. Oui. C’est en fait ce que j’ai dit en franchissant la ligne au premier tour. Parce que j’ai regardé pas mal de vidéos du premier tour jusqu’au virage 1. Clairement, ça n’a pas marché. »

À quel moment Lando Norris a-t-il pensé que la stratégie à un seul arrêt fonctionnerait ?

« Quand Will m’a demandé : ‘Que penses-tu de la stratégie à un seul arrêt ?’ À ce moment-là, j’étais déjà à environ sept secondes d’Oscar et huit ou neuf de Charles. »

« Non pas que ma course soit terminée, mais les chances de pouvoir me battre à partir de là étaient assez minces, même avec une stratégie parfaite à deux arrêts. Mes attentes n’étaient donc pas élevées, mais je misais plutôt sur une voiture de sécurité ou une VSC ou quelque chose pour me ramener dans la course. Mais je n’ai rien eu de tout ça. Au final, cela n’avait pas d’importance. »

« Je ne me souviens plus si c’était juste avant ou juste après l’arrêt de George. Will a dit : ‘Que pense-t-on d’un seul arrêt ?’ et j’ai dit : ‘Faisons-le’. Ma confiance n’était pas au plus haut, mais c’était ma meilleure chance d’essayer quelque chose. »

« Et cela s’est avéré un peu plus délicat car cela m’a en fait permis de me battre jusqu’à la toute fin pour la victoire. Je ne suis pas sûr que c’était la meilleure stratégie, mais avec la difficulté de doubler, elle s’est avérée plutôt bonne. »

Un départ raté tactiquement… mais réussi stratégiquement !

Peut-il justement revenir sur ce départ qui finalement a dicté de manière bien paradoxale le reste de sa course ? Les McLaren F1 n’étaient plus si loin de l’accrochage et Lando Norris a été prudent…

« Mon départ était bon. Celui de Charles était assez bon aussi. Oscar s’est ensuite déporté sur la gauche, et j’espérais en quelque sorte que les deux seraient sur la droite. J’ai eu un peu d’aspiration sur Oscar. J’ai dû me décaler sur la droite, mais Oscar a pu rester dans l’aspiration de Charles, ce qui lui a redonné un peu plus de vitesse. À ce moment-là, il était difficile de renoncer et d’aller à gauche car j’aurais dû freiner un peu. »

« Je vais revoir cela et analyser ce que j’aurais pu faire de mieux. J’ai l’impression que j’ai surtout manqué de chance dans la façon dont les choses se sont déroulées. Si nous devions le refaire, la plupart du temps, les choses se passeraient mieux. C’était juste le pire des scénarios. Mais mon départ était bon, et je n’ai pas vraiment à me plaindre. »