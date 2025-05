Piastri n’est toujours pas le numéro 1 de McLaren F1 selon Brown

Le PDG de l’écurie, Zak Brown, insiste sur le fait que McLaren reste fidèle à ses principes en refusant de désigner un pilote numéro 1 pour la course au titre malgré les appels récents faits dans les médias.

Lando Norris abordait 2025 en grand favori et a d’ailleurs mené le championnat en début de saison. Plus récemment, cependant, Oscar Piastri a pris l’avantage et sa belle série se poursuit à Imola, où il s’élance en pole position.

Norris, quant à lui, n’est même pas dans le top 3.

"Si j’avais la réponse, je la donnerais," a déclaré le Britannique lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait plus de difficultés que son coéquipier australien avec la monoplace 2025, pourtant dominante.

Le directeur de l’écurie, Andrea Stella, estime que Norris n’est pas très loin de Piastri.

"Il reçoit tous les retours dont il a besoin de la voiture. Il est toujours un peu sur le qui-vive, essayant d’écouter la voiture. Mais si on se concentre trop là-dessus, on perd quelques millisecondes ici et là."

Bien que Norris soit toujours un sérieux prétendant au titre, le champion en titre Max Verstappen a défendu le Britannique malgré ses difficultés. Le propre patron du pilote Red Bull, le Dr Helmut Marko, pense que Piastri est le grand favori.

"Honnêtement, je pense qu’ils sont tous les deux très bons," a déclaré Verstappen. "Lando, je pense, a le rythme. Il n’a juste pas encore vraiment réussi à le montrer sur une longue période. Mais je pense que le championnat sera encore serré entre eux."

Mais lorsqu’on a souligné que Verstappen devançait Norris sur la grille à Imola, le quadruple champion du monde a failli laisser échapper qu’il considérait désormais Piastri comme le plus grand espoir de titre pilotes pour McLaren.

"Je ne pense pas qu’il…" a commencé Verstappen. "Oscar est devant moi et il a l’élan en ce moment. S’il le maintient encore comme ça pour quelques courses, c’est certain que son équipe misera sur lui."

"Peut-être qu’il n’y aura même pas besoin de consignes. Je dois espérer qu’ils n’en donneront pas."

Verstappen n’est pas prêt à abandonner la course au titre au volant de sa Red Bull, dont les améliorations apportées à Imola semblent avoir porté leurs fruits.

"Absolument," a répondu le Néerlandais lorsqu’on lui a demandé si sa voiture était plus performante que jamais lors des qualifications de samedi.

"Je continue à me plaindre de son comportement mais cela va plus vite. Tout le monde sait que ces courses sont cruciales. Tout le monde veut progresser avec ces améliorations. Je dois juste contrôler la pression que j’applique. McLaren reste le grand favori."

Une bataille franche et équitable entre Norris et Piastri pour le titre des pilotes pourrait cependant offrir un cinquième titre consécutif à Verstappen.

Alors Brown doit-il envisager de faire de Piastri le numéro 1 ?

"Cette question ne me dérange pas du tout mais peut-être que certains seront agacés par la réponse, car elle est toujours la même."

"Nous avons deux pilotes numéro 1. Nous continuerons à le communiquer à l’avenir. Quelle que soit leur position au classement des pilotes, nous les traiterons sur un pied d’égalité. Parce qu’ils sont tous deux excellents."