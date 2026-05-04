Antonelli affole la F1 : Wolff salue sa course et voit déjà un futur champion

Toto Wolff n’a pas tari d’éloges à l’égard de Kimi Antonelli après une nouvelle démonstration du jeune Italien lors du Grand Prix de Miami, estimant que le leader du championnat venait de signer sa meilleure performance en Formule 1 à ce jour.

Le pilote Mercedes a en effet enchaîné une troisième victoire consécutive, un exploit rare dans l’histoire de la discipline. Parti depuis la pole position, Antonelli a dû composer avec un début de course délicat avant de reprendre le dessus sur la McLaren de Lando Norris grâce à un undercut parfaitement exécuté lors de l’unique salve d’arrêts aux stands.

Ce succès permet au pilote de 19 ans de creuser l’écart en tête du championnat, avec désormais 20 points d’avance sur son coéquipier George Russell, initialement pressenti comme le leader naturel de l’équipe dans cette nouvelle ère réglementaire.

"Ses dernières courses sont incroyables," a salué Wolff.

"D’une certaine manière, cela correspond à ce que nous avions anticipé en tant qu’équipe pour Kimi : nous aurions des hauts et des bas la saison dernière, des moments de brillance et d’autres où l’on s’arrache les cheveux."

Le patron de Mercedes estime que tous les éléments se mettent désormais en place pour son protégé.

"Cette année, tout s’assemble. Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous s’attendait à une telle série. Nous lui avons donné une voiture très performante, un moteur à la hauteur. Mais la manière dont il a su en tirer profit chaque week-end est exceptionnelle."

Après une première saison faite de hauts et de bas, Antonelli semble avoir franchi un cap significatif, au point de s’imposer comme le favori pour le titre chez les bookmakers britanniques. Et ce, malgré une faiblesse persistante au départ : pour la sixième fois en autant de courses cette saison, sprints compris, il a perdu des positions à l’extinction des feux.

Mais à Miami, le jeune pilote a encore fait preuve d’une grande maturité pour inverser la tendance et résister à la pression.

"Pour moi, c’était sa meilleure course jusqu’à présent," a insisté Wolff.

"Cela me rappelle ses années en karting et en Formule 4. Il n’y a eu aucune erreur."

Le dirigeant autrichien a particulièrement apprécié sa gestion de course sous pression, notamment face à Norris.

"Mener la course avec quelqu’un qui vous met la pression derrière, surtout en début de relais avec Norris, puis être capable de soutenir cette pression et de creuser l’écart, c’est une qualité de caractère remarquable parmi beaucoup d’autres. Nous parlons d’un futur avec énormément de succès."

"J’espère qu’il pourra continuer sur cette lancée positive. Le plus important est de ne pas s’emballer : nous avons une bonne voiture, et espérons que les évolutions fonctionneront lors de la prochaine course. Mais c’est un compétiteur féroce, et son coéquipier (George Russell), qui n’était pas très à l’aise sur ce circuit ce week-end, reste une référence. Il est essentiel de garder les pieds sur terre."

De son côté, l’ingénieur de course d’Antonelli, Pete Bonnington, a également salué une performance aboutie, tout en soulignant les défis rencontrés en piste.

"C’est vraiment spécial. Ce n’était pas si facile. McLaren, Ferrari et Red Bull ont progressé. C’était un peu plus compliqué, il nous a lancé quelques défis. Nous avons réussi à éviter un problème de limites de piste et pris un départ moyen. Il a surmonté tout cela et, une fois qu’il a eu la course sous contrôle, il s’est envolé."

Concernant le championnat, Bonnington préfère toutefois rester mesuré : "Nous n’y pensons pas."

Il pointe en revanche un axe d’amélioration clair pour les prochaines courses : "Nous devons progresser sur les départs, c’est notre talon d’Achille. Nous allons simplement nous concentrer sur les opportunités, ne pas nous emballer et travailler là-dessus."