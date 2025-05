Alonso : Une cinquième place ’positive’ mais je veux ’gagner’

Fernando Alonso est rassuré d’avoir réussi à atteindre la Q3 à Imola. Le pilote Aston Martin F1 pense que l’équipe avait besoin d’un tel résultat pour se remettre en confiance. Néanmoins, il ne veut pas encore croire que les évolutions son les seules responsables de cette performance et ne veut pas se réjouir trop vite.

"Le fait d’avoir les deux voitures en Q3 enlève un peu de pression sur les épaules de tous les membres de l’équipe. Le package que nous avons introduit ce week-end a eu des résultats positifs, mais on ne sait jamais avant les qualifications" a déclaré Alonso.

"Nous devons garder les pieds sur terre, et peut-être que les caractéristiques de la piste aident l’Aston, donc nous devrons voir à Monaco et à Barcelone. Mais jusqu’à présent, nous sommes satisfaits des évolutions."

Le double champion du monde veut profiter de sa place sur la grille pour un bon résultat, mais sait que la stratégie sera cruciale : "Ce sera une course tactique. Comme toujours à Imola, il est difficile de dépasser. Il faut le moins d’arrêts possibles pour tout le monde parce qu’alors vous ne pouvez pas dépasser sur la piste."

"Je m’attends à un bon départ, une bonne stratégie, et nous verrons le rythme. Je pense qu’il n’est pas assez bon pour la cinquième place, donc je suis prêt à perdre quelques positions, mais j’espère que ce ne sera pas trop."

Cependant, le réjouissement lié à cette cinquième place est relatif, et l’Espagnol rappelle qu’il a des objectifs bien plus élevés : "Je suis ici pour gagner, donc je suis content d’être cinquième pour demain, pour marquer quelques points, mais je veux être en Australie l’année prochaine et gagner la course."