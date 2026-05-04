Frayeur au départ, stratégie réussie, pression de Norris : comment Antonelli a dompté Miami

Aucun pilote, avant lui, n’avait remporté ses trois premiers Grands Prix avec une pole position à la clef à chaque reprise. C’est pourtant ce qu’a réalisé Andrea Kimi Antonelli, vainqueur de nouveau à Miami.

Le pilote Mercedes F1 a dû s’employer pour battre la véloce McLaren de Lando Norris ; mais un undercut et un magnifique tour de sortie lui ont permis de glaner une position de piste cruciale sur la piste floridienne.

Sa victoire la moins facile, mais la plus réjouissante pour le moment ? Le leader du championnat, avec 20 points d’avance sur George Russell, évoquait ainsi « une bonne course, très spéciale » hier soir.

Tout aurait pu se terminer dès le premier tour pour l’Italien, qui a failli ne jamais prendre le premier virage !

« Ce n’était pas facile car j’ai eu un peu de tout. OK, le départ n’était toujours pas génial, en plus j’ai fait une erreur, puis j’ai eu de la chance avec la façon dont les choses se sont déroulées malgré cette erreur. »

Après avoir perdu la tête de course face à Lando Norris, Andrea Kimi Antonelli l’a donc reprise à la faveur de la stratégie.

« Et ensuite, oui, nous étions évidemment à la lutte, moi, Charles et Lando, puis je me suis fait dépasser par Lando, j’ai fait une petite erreur sur l’énergie, et je me suis retrouvé en chasse. Heureusement, l’undercut a très bien fonctionné, et nous nous sommes retrouvés pourchassés à notre tour. Mais ce n’était pas facile car Lando était rapide et mettait beaucoup de pression. Et je savais simplement que je ne pouvais faire aucune erreur. »

« Mais j’ai mieux géré la situation que lors de la course précédente. Avant, j’étais très frustré, alors que sur cette épreuve, j’ai gardé mon calme, j’ai mieux fait les choses, et j’ai réussi à passer à autre chose pour me concentrer sur la course. »

Pendant la deuxième moitié de l’épreuve, Antonelli avait donc Lando Norris à moins de deux secondes, dans son rétroviseur. Et pourtant il n’a pas cédé à la pression. L’expérience commence vraiment à rentrer pour lui.

« Oui, c’était très stressant car il était parfois à la limite d’obtenir le mode dépassement à de nombreuses reprises. Nous savons à quel point c’est puissant et je savais pertinemment que je n’avais pas le droit à l’erreur. Et ce n’était pas facile car les conditions étaient délicates, avec la pluie qui a en quelque sorte nettoyé la gomme déposée sur la piste, la rendant très glissante. Ce n’était donc pas simple, mais je suis ravi d’avoir ramené la victoire. Bien sûr, un immense merci à l’équipe pour ce travail incroyable, ainsi qu’à ma famille, présente tout au long du week-end. »

Encore un problème au départ

Comme depuis le début d’année, Andrea Kimi Antonelli a de nouveau pris un mauvais envol à Miami. L’Italien patinait largement à l’extinction des feux verts… Même si ce n’était pas non plus la bérézina du sprint, relativisait-il.

« Oui, pour être honnête, ce n’était pas si mal. J’ai perdu deux places, lors du Sprint j’en avais perdu six, donc c’est un peu mieux. Mais quand même, non, ce n’est pas acceptable. Surtout lors d’un week-end comme celui-ci, où les écarts sont beaucoup plus serrés, cela peut vraiment changer la course. C’est donc un point sur lequel nous devons travailler avec l’équipe car, par exemple, lors du Sprint, la procédure était bonne, mais le niveau d’adhérence que nous estimions avoir n’y était tout simplement pas. C’est un travail à faire avec l’équipe, mais assurément surtout de mon côté, car je manque encore un peu de régularité, en particulier sur le relâchement de l’embrayage. Je n’ai pas encore cette confiance pour être constant à ce niveau. J’ai encore une part d’incertitude, c’est donc un point crucial à améliorer. »

Autre problème qu’a rencontré Antonelli pendant l’épreuve : des soucis de boîte de vitesses, notamment sur les rétrogradages. Cela lui a-t-il coûté du temps en piste ?

« Non, cela n’a pas vraiment eu d’impact. Sur le moment, j’ai eu deux ou trois tours où certains rétrogradages ne passaient pas, puis quelques tours où la vitesse refusait de passer de la septième à la huitième. C’était un peu stressant, mais heureusement, cela n’a duré que ces quelques tours et tout est rentré dans l’ordre ensuite. Évidemment, cela rajoutait de la pression car j’étais pourchassé, je savais que je ne devais faire aucune erreur, et cela n’aidait clairement pas. Mais ça a été de très courte durée, j’en étais donc soulagé. »

Mercedes F1 de nouveau largement dominatrice au Canada ?

La victoire d’Antonelli est d’autant plus probante que les évolutions de Mercedes F1 n’arriveront que lors du prochain Grand Prix, à Montréal. Alors même que Ferrari et McLaren en apportaient. Antonelli s’attend-il donc à dominer plus facilement la course au Canada ? Qu’attend-il des nouvelles pièces ?

« J’ai une excellente confiance en la voiture. De toute évidence, nous sommes sur une excellente dynamique. J’espère que le package fonctionnera comme prévu, mais McLaren apporte également de nouvelles évolutions et le cap qu’ils ont franchi ce week-end a été très important. Nous devons donc simplement continuer à attaquer, continuer à placer la barre plus haut, car nous avons vu ce week-end à quel point la situation s’est inversée par rapport aux trois premières courses. Nous devons juste rester au sommet de notre art. »

Antonelli ne pense pas au titre… ou plutôt pas encore ?

Il ne pouvait pas y couper au vu de la forme qu’il affiche : Antonelli a été ensuite prié de répondre à une question flatteuse pour lui. Avec 20 points d’avance déjà sur son coéquipier George Russell, Antonelli pense-t-il au titre mondial ? Et surtout s’attendait-il à dominer ce début d’année ?

« Non, je ne m’y attendais pas. Et oui, nous vivons de toute évidence une période fantastique. Mais comme je l’ai déjà dit, la saison est encore très longue et tellement de choses peuvent changer. George sera assurément redoutable au Canada, il y a toujours été très performant, il sera donc très certainement de retour aux avant-postes. »

« De mon côté, je me sens beaucoup plus à l’aise dans la voiture, avec une bien meilleure maîtrise de la situation. Nous allons simplement continuer à faire de notre mieux. Je vais essayer de maximiser mes performances à chaque fois que je prends la piste. »

« Mais oui, attendons de voir comment se déroulera le Canada. J’espère que nous pourrons rééditer la même performance que ce week-end, mais il faudra aussi voir comment les évolutions fonctionneront. Je suis vraiment fier de l’équipe, de leur travail, et j’apprécie pleinement ce parcours. »

Seuls deux pilotes avaient réussi à signer leurs trois premières poles consécutivement : Senna et Schumacher. Seuls deux avaient signé leurs trois premières victoires consécutivement : Hill et Häkkinen. Antonelli sera donc le premier à réaliser les deux. C’est un record énorme, qui doit signifier beaucoup pour lui…

« Oh, je ne le savais pas. C’est sympa. C’est une belle statistique, mais je ne veux pas trop m’y attarder. Je vais juste profiter du moment présent, tout en sachant que nous allons rapidement nous remettre au travail car, de toute évidence, nous avons une autre pause, disons, ce qui n’est pas idéal. Mais oui, je vais simplement essayer de préparer le Canada de la meilleure façon possible afin de revenir encore plus fort. Mais oui, j’imagine que c’est cool. »

Antonelli a eu enfin un mot pour son compatriote Alex Zanardi, lui aussi originaire par ailleurs de Bologne.

« Cette course, cette victoire, est pour Alex. C’était également un bon ami de la famille, c’était donc terrible d’apprendre son décès. Je tenais vraiment à gagner pour lui car il est une formidable source d’inspiration en tant que personne, vu tout ce qu’il a traversé dans sa vie. La façon dont il est revenu après son accident de voiture était incroyable, sa capacité à aller de l’avant, à se forger une nouvelle vie et à continuer de réussir. Il était un véritable modèle pour moi, quelqu’un qui n’abandonne jamais. La nouvelle était particulièrement triste, et oui, cette victoire lui est dédiée. »