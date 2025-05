Ferrari a un ’problème’ récurrent avec les pneus qui est indépendant du C6

Ferrari a connu une énorme désillusion à Imola en qualifications, avec une double élimination pour Charles Leclerc et Lewis Hamilton en Q2. Frédéric Vasseur admet que le dernier run de qualifications a été très décevant, et s’étonne des difficultés de ses pilotes à progresser avec des pneus neufs, indépendamment du souci lié au composé C6 ce week-end.

"C’est presque un copier-coller de ce qui s’est passé il y a quinze jours à Miami" a déclaré le directeur de la Scuderia à Sky Sports Italy. "Nous n’avons pas pu améliorer notre performance avec le nouveau train de pneus et nous avons fait le tour le plus rapide avec le premier train en Q2."

Interrogé sur les raisons pour lesquelles le pneu tendre n’a pas fonctionné, le Français n’a pas de réponse, même si le problème a été subi par tout le peloton : "Si nous savions, nous l’aurions déjà résolu, mais c’est vrai que c’est une situation étrange, même si je pense que c’était un peu étrange pour tout le monde avec les pneus."

"Le rythme était correct, car si vous regardez le premier relais, nous étions cinquièmes et sixièmes avec les pneus usagés. Mais ensuite, avec le nouveau train de pneus, nous n’avons pas pu améliorer, alors que les autres l’ont fait avec trois ou quatre dixièmes de mieux, et nous en avons payé le prix."

Sur les raisons qui ont causé une telle désillusion à son équipe, Vasseur ne rejette pas la faute sur des éléments extérieurs. Selon le Français, c’est à la fois un manque de performance de la voiture, couplé à des erreurs d’exécution, qui ont entraîné ce mauvais résultat.

"Je pense que le problème était à 50-50 entre l’exécution et le potentiel, parce que je pense que si nous avions fait tout ce qu’il fallait, nous aurions terminé quatrième et cinquième. L’exécution n’était pas bonne, parce que nous devons faire fonctionner la voiture pour ce qu’elle vaut et cela n’a pas été le cas."

"Avec les pneus neufs nous n’avons pas confirmé les positions que nous avions avec les pneus usés. Mais le potentiel n’est pas bon non plus, car l’objectif n’est pas d’être cinquième ou sixième. Mais c’est un exercice d’équilibre entre les deux, l’exécution et le potentiel manquent tous les deux."

Ferrari apporte des évolutions ce week-end à Imola, et elles n’ont pas apporté le gain de performance espéré. Vasseur tempère toutefois les attentes en ces nouvelles pièces et les relativise par rapport à la compréhension des pneus.

"Lorsque nous parlons d’évolutions, nous parlons toujours de dixièmes ou de centièmes de seconde. Nous ne parlons certainement pas d’une demi-seconde. Ce que nous pouvons faire avec les pneus, en revanche, peut valoir une demi-seconde. C’est peut-être plus que cela et nous devons essayer de comprendre et d’en tirer quelque chose."