Piastri : McLaren ne sabote pas mes espoirs de titre !

Oscar Piastri affirme que McLaren ne sabote pas ses chances de remporter le titre mondial cette année malgré certaines déclarations assez fracassantes ces derniers jours.

L’Australien a assuré se sentir confortable pour défendre ses intérêts au sein de McLaren F1, en réponse aux commentaires de Jos Verstappen dans la presse néerlandaise, suggérant que l’Australien devrait se montrer plus exigeant dans sa quête d’un premier titre en Formule 1.

L’ancien pilote F1, le père de Max Verstappen, a déclaré au Telegraaf que Piastri, ou son manager Mark Webber, devrait "taper du poing sur la table", après avoir laissé entendre que McLaren favorisait récemment Lando Norris pour le titre.

"Ce qui se passe chez McLaren me paraît assez étrange," a affirmé Jos Verstappen.

"Piastri n’a pas soudainement oublié comment piloter, n’est-ce pas ? Si j’étais lui, ou son manager Mark Webber, je ferais valoir mes intérêts en interne. Maintenant, tout le monde se demande s’il peut gérer la pression. Et ce n’est pas bon pour son image, pour Piastri."

"Ça peut ressembler à ça de l’extérieur, même si je n’ai pas de visibilité sur la situation chez McLaren. Mais si j’étais Piastri, je riposterais maintenant. Tout le monde pensait qu’il allait devenir champion, et cette image a changé très vite."

Max Verstappen a également commenté le fait que les deux pilotes McLaren se battent entre eux pour le titre, estimant que cela pourrait jouer en sa faveur, même s’il préférerait que l’avantage de performance soit pour lui.

"Bien sûr, la distraction existe un peu chez McLaren entre les deux pilotes, mais ils ont toujours une voiture très rapide," dit Max à propos des paroles de son père.

"Si vous me demandez ce que je préférerais, donnez-moi la distraction. Peu m’importe. Donnez-moi simplement la voiture la plus rapide et je la piloterai au maximum. Cela peut être un avantage pour moi, mais il faut surtout que nous ayons la voiture la plus rapide. Il faut être devant eux. C’est aussi simple que ça."

De son côté, Piastri a réfuté fermement l’idée que McLaren favorisait Norris.

"Ce n’est pas le cas. McLaren n’a pas commencé à se concentrer sur un pilote en particulier."

L’Australien a reconnu avoir été surpris par l’apparition de certains problèmes récents, mais assure que "tout est explicable".

"Nous sommes toujours très ouverts les uns avec les autres sur ce que nous pensons, sur ce qui a été juste ou non, sur les décisions prises. Dans ce cadre, nous pouvons défendre nos intérêts et je me sens très à l’aise pour le faire. L’équipe nous encourage fortement à faire valoir notre point de vue individuellement."

"Bien sûr, c’est une dynamique difficile à gérer avec deux voitures dans la même équipe se battant pour un championnat que seule une voiture peut remporter."

"Il y aura naturellement des difficultés, mais je respecte le fait que l’équipe nous permette à tous les deux de nous battre pour le titre des pilotes. Pour moi, je veux tenter de gagner le championnat en sachant que je l’ai fait par mes propres mérites et en contrôlant ce que je pouvais."

"Et si vous choisissez un seul pilote, vous avez 50 % de chances de ne pas être celui-là. Nous sommes donc très encouragés à défendre nos intérêts, et je ne pense pas que quelque chose doive changer."

Malgré la perte de la tête du championnat qu’il détenait depuis si longtemps, Piastri ne pense pas que cela aura un impact sur la façon dont lui ou Norris devront aborder le week-end au Brésil.

"Pas énormément, je ne pense pas, surtout quand tout est pratiquement à égalité. Pour moi, mon état d’esprit tout au long de l’année a été d’essayer de passer les meilleurs week-ends possibles et, au final, de rouler aussi vite que possible. À aucun moment au cours d’un week-end, je n’ai pris plus de risques que d’habitude, donc je pense que pour moi, cela ne change rien maintenant que le classement du championnat est un peu différent."

"Je vais essayer d’aller aussi vite que possible et de prendre les mêmes risques que d’habitude, car neuf fois sur dix, c’est un bon équilibre."