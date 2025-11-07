Hamilton répond aux rumeurs et veut rassurer sur son avenir chez Ferrari

Lewis Hamilton ne semble pas préoccupé par les rumeurs autour de son contrat avec Ferrari, assurant qu’il dispose d’un engagement "assez long" avec la Scuderia en Formule 1.

La saison du Britannique au sein de l’équipe italienne ne s’est pas déroulée comme prévu pour l’une ou l’autre des parties, Hamilton restant pour l’instant sans podium à son actif. Dans ce contexte, les spéculations vont bon train, certaines ayant suggéré ces derniers jours que la direction de Ferrari ne souhaiterait pas renouveler son contrat à l’issue de celui-ci !

Initialement présenté comme un accord pluriannuel, le contrat d’Hamilton est censé expirer à la fin de la saison 2026, avec une option pour 2027 qui serait en faveur du Britannique et non de Ferrari.

Cependant, lors de la journée média pour le Grand Prix du Brésil à São Paulo hier, le pilote a donné quelques éclaircissements.

"Normalement, quand on fait un contrat, c’est habituellement l’année d’avant qu’on commence à en parler. Je veux dire, j’ai un contrat assez long. Donc, je suis encore un peu loin de la négociation d’un nouveau contrat pour le moment."

"Donc vous en tirez les conclusions que vous voulez mais je ne m’inquiète pas pour la suite."

Parmi les noms évoqués pour le remplacer à plus ou moins long terme figure celui du rookie Oliver Bearman.

Le jeune pilote, affilié à la Ferrari Driver Academy, a montré des qualités impressionnantes au volant d’une F1, notamment lors de ses remplacements de dernière minute pour Carlos Sainz et Kevin Magnussen la saison dernière. Bearman est pressenti comme un futur pilier de la Scuderia aux côtés de Charles Leclerc.

Beau joueur, Hamilton n’a pas tari d’éloges après la superbe performance de Bearman lors du dernier Grand Prix du Mexique, où le rookie a terminé quatrième avec Haas F1.

"C’était incroyable. J’étais tellement heureux pour lui. Mais aussi, c’était sa première course, et le progrès qu’il a accompli est incroyable."

"Encore une fois, Ollie est un garçon vraiment sympa. Très abordable, et je pense qu’il a fait un travail phénoménal là-bas. Haas a fait un excellent travail au cours de l’année. Ils se sont évidemment beaucoup développés aussi. Je suis vraiment impatient de voir son avenir."