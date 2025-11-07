Hamilton répond aux rumeurs et veut rassurer sur son avenir chez Ferrari
Et il ne manque pas de féliciter Oliver Bearman
Lewis Hamilton ne semble pas préoccupé par les rumeurs autour de son contrat avec Ferrari, assurant qu’il dispose d’un engagement "assez long" avec la Scuderia en Formule 1.
La saison du Britannique au sein de l’équipe italienne ne s’est pas déroulée comme prévu pour l’une ou l’autre des parties, Hamilton restant pour l’instant sans podium à son actif. Dans ce contexte, les spéculations vont bon train, certaines ayant suggéré ces derniers jours que la direction de Ferrari ne souhaiterait pas renouveler son contrat à l’issue de celui-ci !
Initialement présenté comme un accord pluriannuel, le contrat d’Hamilton est censé expirer à la fin de la saison 2026, avec une option pour 2027 qui serait en faveur du Britannique et non de Ferrari.
Cependant, lors de la journée média pour le Grand Prix du Brésil à São Paulo hier, le pilote a donné quelques éclaircissements.
"Normalement, quand on fait un contrat, c’est habituellement l’année d’avant qu’on commence à en parler. Je veux dire, j’ai un contrat assez long. Donc, je suis encore un peu loin de la négociation d’un nouveau contrat pour le moment."
"Donc vous en tirez les conclusions que vous voulez mais je ne m’inquiète pas pour la suite."
Parmi les noms évoqués pour le remplacer à plus ou moins long terme figure celui du rookie Oliver Bearman.
Le jeune pilote, affilié à la Ferrari Driver Academy, a montré des qualités impressionnantes au volant d’une F1, notamment lors de ses remplacements de dernière minute pour Carlos Sainz et Kevin Magnussen la saison dernière. Bearman est pressenti comme un futur pilier de la Scuderia aux côtés de Charles Leclerc.
Beau joueur, Hamilton n’a pas tari d’éloges après la superbe performance de Bearman lors du dernier Grand Prix du Mexique, où le rookie a terminé quatrième avec Haas F1.
"C’était incroyable. J’étais tellement heureux pour lui. Mais aussi, c’était sa première course, et le progrès qu’il a accompli est incroyable."
"Encore une fois, Ollie est un garçon vraiment sympa. Très abordable, et je pense qu’il a fait un travail phénoménal là-bas. Haas a fait un excellent travail au cours de l’année. Ils se sont évidemment beaucoup développés aussi. Je suis vraiment impatient de voir son avenir."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Ferrari
- Hamilton répond aux rumeurs et veut rassurer sur son avenir chez Ferrari
- Hamilton et Leclerc entre émotions et enjeux sportifs au Brésil
- Hamilton tacle la FIA et demande plus de transparence dans les pénalités
- Leclerc taquine Gasly après l’annonce de ses fiançailles
- ’Pas grand-chose ne manque’ à Ferrari : il faut du temps pour Vasseur