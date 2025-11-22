Piastri fragilise McLaren après un post Instagram embarrassant

Oscar Piastri s’est mis lui-même, ainsi que McLaren, dans une situation délicate après avoir brièvement relayé la récente déclaration de Bernie Ecclestone selon laquelle l’écurie favoriserait Lando Norris dans la lutte pour le titre 2025.

Le message est apparu sur le compte Instagram de Piastri avant d’être supprimé quelques heures plus tard.

L’équipe McLaren a été surprise par cette action mais après enquête auprès de son pilote ce n’est pas l’Australien lui-même qui l’a publié, mais "l’une des personnes qui gère ses comptes sur les réseaux sociaux".

Piastri reste responsable de son équipe de communication et le message a été passé.

Malgré tout, le mal est fait. L’ancien pilote de F1 Giedo van der Garde, consultant pour Viaplay, n’était pas impressionné dans le paddock.

"Il a peut-être appuyé sur le mauvais bouton, mais ce n’était certainement pas très intelligent."

Van der Garde estime que cette publication accidentelle reflète un sentiment réel au sein du camp Piastri.

"Je pense que Piastri a le sentiment que Norris est favorisé. Nous le ressentons tous.Norris fait partie de l’équipe depuis plus longtemps et est le pilote de Zak Brown, qui est également son manager."

"On sent partout que Norris est le pilote préféré. Le meilleur doit gagner, et lors des dernières courses, c’était Norris."

Piastri insistait avant les qualifications sur le fait que sa mauvaise passe touchait à sa fin mais il n’est que 5e sur la grille à Vegas alors Norris a signé la pole position.

Le Dr Helmut Marko, consultant de Red Bull, n’est pas convaincu que l’Australien puisse aider Max Verstappen à ralentir la course au titre de Norris.

"Piastri est tellement plus lent que Norris qu’il est difficile d’évaluer la vitesse de la McLaren."

"Lando a tellement confiance en lui que tout lui réussit en ce moment. Son abandon à Zandvoort l’a tellement distancé que toute la pression a disparu. Depuis, il pilote comme un possédé."

Norris lui-même semble imperturbable, même face aux huées qui ont commencé à l’accompagner alors qu’il se rapproche du championnat du monde.

"C’est comme si vous aviez enfin l’impression de faire quelque chose de bien," a déclaré Norris à Las Vegas.

"Quand vous êtes au sommet, les gens veulent vous faire tomber. Si je fais du mauvais travail et que je suis hué, je le mérite. Mais si je gagne et que je suis hué, je m’en fiche complètement."

Par ailleurs, les fans ont également remarqué une baisse du nombre de vidéos communes de McLaren, ce qui alimente les spéculations sur une tension croissante. Norris nie cette hypothèse.

"Je pense que la raison pour laquelle vous voyez moins de vidéos est que nous avons tous les deux demandé à en faire moins. Nous sommes des pilotes de course, nous voulons venir piloter, pas faire des vidéos pour les réseaux sociaux. C’était notre demande en tant que pilotes."