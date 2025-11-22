Haas F1 n’a ’pas tiré le meilleur parti’ de la pluie selon Ocon

Haas F1 n’a pas réussi à franchir la Q2 à Las Vegas, avec les 13e et 14e places en qualifications. Une occasion manquée selon Esteban Ocon, le mieux classé des deux pilotes de l’équipe américaine, qui pense qu’il y avait une possibilité de faire mieux.

En effet, la pluie a touché le circuit du Strip avant la séance qualificative, et la Q1 et la Q2 se sont déroulées en pneus pluie, dans des conditions favorables à des performances surprenantes, dont le team n’a pas tiré parti selon le Français.

"Je ne pense pas que nous ayons vraiment tiré le meilleur parti de la situation, ce qui est clairement décevant car nous avions beaucoup plus de rythme. J’ai dû ralentir dans l’avant-dernier tour, et quand j’ai voulu accélérer à nouveau, j’ai perdu la température des pneus et j’ai bloqué les roues dans le virage 1" déplore Ocon.

"Je ne me suis pas amélioré lors de mes deux derniers tours, mais nous avions clairement le rythme pour la Q3, ce qui est décevant. Cependant, c’est positif car les conditions étaient très difficiles et nous avons montré que nous étions toujours là."

"Nous avons connu des difficultés ces derniers temps, mais cette séance s’est bien passée et, même si nous n’avons pas tiré le maximum de notre potentiel, nous avons tout de même semblé très compétitifs."

Ollie Bearman partagera la septième ligne avec son équipier, et il pense quant à lui avoir eu la chance d’atteindre la Q2, après une Q1 chaotique : "C’était sympa d’accéder à la Q2, car j’ai commis une erreur en Q1, mais je m’en suis sorti grâce à un bon tour réalisé plus tôt."

"Pour moi, le fait que nous ayons été si loin derrière en Q2 ne peut s’expliquer que par une seule chose : les pneus. J’ai poussé à chaque tour, et en Q1, cela fonctionnait bien car la piste était beaucoup plus humide et chaque degré comptait."

"En Q2, je pense que les pneus ont commencé à surchauffer un peu. Je suis déçu de notre qualification car nous avions le potentiel pour faire mieux, mais je reste enthousiaste pour la course car tout est possible pour obtenir un bon résultat demain."