Verstappen va perdre trois de ses ingénieurs de course en 2026

Max Verstappen va perdre trois de ses ingénieurs Red Bull Racing les plus expérimentés en 2026, un remaniement majeur pour l’équipe de course du champion du monde en titre.

Parmi ses quatre ingénieurs principaux, seul l’ingénieur de course Gianpiero Lambiase restera avec Verstappen en 2026. Ses ingénieurs performance, moteur et contrôle vont tous quitter l’écurie, dont deux pour rejoindre des concurrents en F1.

Le départ de Michael Manning, ingénieur contrôle, était déjà connu depuis fin 2024, mais Tom Hart (performance) et David Mart (moteur) s’apprêtent eux aussi à découvrir de nouveaux horizons.

Mart rejoindra l’écurie Audi en F1 à partir de 2026, tandis que Hart occupera un poste plus important chez Williams. Le mécanicien en chef Lee Stevenson avait déjà rejoint Sauber / Audi F1.

De nombreux changements ont eu lieu chez Red Bull ces derniers mois, avec notamment les départs de Christian Horner, Adrian Newey et Jonathan Wheatley, respectivement directeur d’équipe, directeur technique et directeur sportif.