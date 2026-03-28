Piastri est heureux de voir McLaren F1 ’se rapprocher’ de Mercedes

Oscar Piastri a signé sa meilleure qualification de la saison en terminant troisième de la séance qualificative du Grand Prix du Japon. Le pilote McLaren F1 espère maintenant continuer sur cette lancée et faire une belle course face aux Ferrari, et peut-être contre les Mercedes.

L’Australien reste prudent mais se félicite d’une meilleure exécution chez McLaren, puisque l’équipe a mieux exploité sa monoplace pour aller chercher de bonnes performances et se hisser au niveau de Ferrari.

"Les qualifications se sont bien passées pour la première fois cette année. C’est bien d’être parmi les trois premiers. C’est à peu près tout ce qu’on avait, et c’est bien d’être plus proche de Mercedes même si j’ai raté mon dernier tour" a déclaré Stella.

"Ce week-end, nous avons été performants et avons bien exécuté nos séances. Nous n’avons clairement pas le rythme ni l’adhérence pour rivaliser avec Mercedes, mais nous nous en rapprochons. C’est ce qui est le plus important."

"La voiture n’a pas changé durant les trois courses qu’on a disputées donc ça ne fait pas la différence. Le circuit nous convient surement davantage et on exploite surement mieux le moteur."

"En Australie et en Chine, on était clairement en retrait avec le package mais on n’était pas au meilleur niveau possible, donc on a fait des progrès, mais il y a encore un gros écart à combler."

Andrea Stella, le directeur de l’équipe, craint que Ferrari soit imbattable en rythme de course pour son équipe, et il serait "surpris" d’y parvenir et d’être mieux que la troisième force.

"Ferrari a montré qu’elle avait gagné en vitesse relative pendant la course. Je serais très surpris que nous soyons en mesure de rivaliser avec Ferrari pour les podiums" a déclaré l’Italien.

"Nous avons progressé ce week-end, donc nous serons assurément là. Mais en course, tout peut arriver. Nous allons tenter de monter sur le podium, mais nous savons que nous devons améliorer la voiture et, surtout, apporter des améliorations."

"C’est notre objectif pour la prochaine course. Ensuite, nous pourrons lutter plus régulièrement pour le podium et, espérons-le, plus tard dans la saison, pour la victoire."