Hadjar est ’content’ de lui-même, Verstappen déplore une RB22 ’impossible à piloter’

Isack Hadjar s’est qualifié septième du Grand Prix du Japon, et il est le seul pilote Red Bull à avoir atteint la Q3. C’est la deuxième fois en trois courses que le Français devance Max Verstappen, et il est toutefois déçu de ne pas être plus proche des équipes de pointe.

Il confirme avoir eu des difficultés à trouver de l’équilibre pour faire fonctionner la RB22, tandis qu’il devait composer avec un manque d’équilibre et d’appui, qui l’ont fait peiner au volant.

"J’ai trouvé la voiture très compliquée à piloter dès le premier tour, j’ai su faire les ajustements que je voulais et ça allait un peu mieux, mais on n’est toujours pas satisfaits" a déclaré Hadjar. "C’est compliqué, on a changé énormément de pièces sur la voiture, on a fait des comparatifs, mais ce n’est pas compréhensible pour l’instant."

Le Français se félicite de réussir à battre Verstappen de manière régulière, d’autant que les conditions ne sont pas idéales et que le Néerlandais est réputé pour aller chercher le maximum de la performance de sa voiture.

"C’est sûr que je suis content de moi-même, la voiture n’est pas facile, j’ai un coéquipier qui est ce qu’il est donc de mon côté j’ai du mal à me voir faire mieux, même si je n’aurais pas dû faire une erreur dans mon dernier tour. Je suis content de moi mais j’aimerais me battre pour la pole."

De son côté, Verstappen était déçu de voir sa qualification s’arrêter en Q2, et il explique que sa voiture subissait deux phénomènes opposés, ce qui la rendait impossible à comprendre, et très difficile à piloter.

"La voiture saute dans les virages, elle ne tourne pas à partir du milieu des virages, mais elle survire en entrée, elle est imprévisible. On a amélioré un peu les choses en EL3, mais c’était de nouveau impossible à piloter pour moi en qualifications" a déclaré Verstappen.

"J’ai un nouveau package aérodynamique ce week-end et il ne fonctionne pas. On a des problèmes que je ne peux pas expliquer en détails, mais c’est parfois pire sur certains tours, au point d’être impossible à piloter. Ca glisse sans avoir assez de rotation, c’est assez compliqué."