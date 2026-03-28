Ferrari : Leclerc dément une faute dans son tour qualif, Hamilton pointe un problème moteur

Ferrari a affiché un visage contrasté à l’issue des qualifications du Grand Prix du Japon à Suzuka. Si Charles Leclerc s’est montré relativement satisfait de sa performance malgré quelques frustrations, Lewis Hamilton a lui pointé un déficit de vitesse plus préoccupant.

Quatrième sur la grille, Leclerc assure avoir extrait le maximum de sa monoplace, malgré une trajectoire agressive dans le virage de Spoon.

"Pas de faute du tout, c’était le meilleur tour que j’ai fait même avec l’équerre que je prends dans Spoon, car grâce à cette équerre j’ai pu prendre de la vitesse et ça me permet de faire un meilleur tour et ça a été bénéfique," explique le Monégasque.

Au-delà de ce tour réussi, c’est davantage la variabilité des performances qui interpelle le pilote Ferrari : "Ce qui est plus dérangeant c’est la performance qu’on perd d’un run à l’autre en termes de pilotage, j’ai essayé de pousser davantage dans le dernier tour, je gagne partout, mais c’est frustrant car je perds juste du temps avec cette réglementation, j’ai du mal à accepter mais c’est comme ça."

Malgré tout, Leclerc reste mesuré quant aux perspectives en course : "C’est bien parce qu’on a une voiture qui est plutôt bonne au départ, mais il faudra voir. Je continue à penser qu’on n’aura pas cet avantage au fil du temps mais j’espère qu’on le gardera le plus longtemps possible et que ce sera le cas demain pour nous mettre dans la meilleure situation possible."

Face à la concurrence, il identifie clairement les menaces : "On espère en tout cas face aux McLaren, car Mercedes est plus rapide en course. On donnera tout pour se battre contre eux, mais on sait que s’ils se retrouvent dans l’air libre pendant un tour en étant devant, ils s’en iront."

Hamilton : un potentiel entravé

Sixième des qualifications, Hamilton estime pour sa part que Ferrari manque encore de performance brute, notamment face à Mercedes et McLaren.

"Je me sentais plutôt bien, c’est juste que nous ne sommes pas très rapides, surtout comparés aux Mercedes et un peu aux McLaren," confie le Britannique.

"Lors de mon premier tour, j’étais en tête, puis j’ai perdu deux dixièmes et demi dans les lignes droites, à cause d’un problème de gestion moteur. Le réglage a changé et c’était fini."

Une situation frustrante, qui pourrait lui avoir coûté une bien meilleure position : "Oui car à ce moment-là, j’étais devant, donc sans ce problème, j’aurais probablement terminé quatrième. Mais bon, c’est comme ça avec ce système de gestion moteur."

Malgré tout, Hamilton garde un certain optimisme pour la course.

"Je ne sais pas si on peut transformer cette sixième place en podium, mais notre rythme de course est plutôt bon. On dirait que McLaren a progressé, forcément avec le moteur Mercedes qui est bien meilleur que le nôtre en ce moment."

"Il nous reste énormément de travail. Même avec une amélioration de deux, trois ou quatre dixièmes, un écart de sept ou huit dixièmes représente encore un grand pas en avant. Combler cet écart exigera donc un effort considérable de la part de tous."