Piastri époustouflé par l’évolution McLaren F1 en l’espace d’un an

Il y a un peu plus d’un an à peine, Lando Norris et Oscar Piastri n’avaient encore jamais gagné un Grand Prix en Formule 1.

Douze mois plus tard, la situation a véritablement été renversée et McLaren F1 se met à dominer le sport.

Quel est le changement ? L’énergie a-t-elle changé au sein de l’équipe ? En quoi est-ce vraiment différent d’il y a un an, et surtout d’il y a deux ans, lorsque McLaren était au plus bas dans le peloton ?

"Comparé à il y a deux ans, c’est un environnement incroyablement différent !" admet Piastri.

"La détermination et le travail acharné ont toujours été là. Même il y a deux ans, nous savions que tout était en place pour nous aider à revenir aux avant-postes. Même si nous avons été doublés deux fois ce jour-là à Miami il y a deux ans, l’optimisme et la détermination étaient toujours présents."

"Clairement, la victoire de Lando l’an dernier a été une bonne chose pour toute l’équipe, car nous avions enfin une voiture capable de gagner à nouveau une course, au mérite. Il y a eu bien sûr le doublé à Monza il y a quelques années, mais Miami la saison dernière a été le tournant pour gagner des courses, car nous pouvions être les plus rapides en piste."

"McLaren est un environnement incroyable. Maintenant, on doit être dans la continuité. La détermination et le travail acharné sont toujours les mêmes, la joie et les célébrations sont un peu plus fréquentes, ce qui est appréciable."

"Mais nous savons que la concurrence est rude. Être premier maintenant signifie moins de temps en tunnel de soufflerie et moins de temps de développement. C’est un avantage que nous avons apprécié par rapport à nos concurrents ces dernières années. Être devant ne sera donc pas sans difficultés pour la suite, avec ces temps réduits, mais c’est une position incroyable dans laquelle nous sommes."