Sauber F1 : Wheatley juge ’vital’ d’avoir une équipe heureuse

Jonathan Wheatley, le nouveau directeur de Sauber F1, veut créer un bon environnement de travail pour tous les employés de l’équipe de Hinwil. Le Britannique explique qu’avoir des employés heureux est plus important qu’investir dans de bonnes infrastructures.

"Je l’ai constaté à chaque étape de ma carrière et à chaque fois que j’ai eu l’occasion de participer à la transition d’une équipe" a révélé Wheatley au podcast Beyond the Grid. "Il s’agit de créer le bon environnement pour que les gens s’épanouissent."

"Cet environnement est absolument vital, parce que vous pouvez avoir les meilleurs simulateurs, la meilleure soufflerie, les meilleures machines, mais si tout le monde part de l’usine, vous n’aurez que du matériel. Ce sont les gens qui font l’équipe."

Wheatley embrasse totalement son nouveau rôle de team principal, et il pense que son passé de mécanicien, de chef mécanicien, de team manager et de directeur sportif chez Benetton, Renault et Red Bull peut grandement aider Sauber cette année et Audi l’an prochain.

"Je peux voir immédiatement si je peux apporter un soutien à court terme à l’équipe Sauber. Je peux voir où certaines procédures, certains processus, certaines structures de rapport pourraient peut-être être adaptés un peu, pour s’assurer que les gens comprennent exactement leur rôle."

"Je suis incroyablement chanceux d’être assis ici après avoir joué un rôle dans 154 victoires en course, et dans sept trophées consécutifs des arrêts au stand. Je dis que j’ai joué mon rôle, parce qu’il faut un énorme groupe de personnes pour que ces choses se produisent."

"J’ai eu le choix, à un moment donné de ma carrière, entre la voie de l’ingénieur en chef et celle du directeur d’équipe. Et mon énergie, je la puise dans un environnement d’équipe, une équipe qui déborde d’énergie, d’idées créatives, et qui sait exactement comment les canaliser."

"Je considère que mon travail consiste à aider les gens à réaliser leurs rêves et leurs ambitions, à les guider dans leur voyage et à leur donner l’énergie de travailler avec une équipe de Formule 1 enthousiaste. Il n’y a rien de tel au monde."