Piastri : ce n’est pas une question de pression mais de performance

Oscar Piastri n’est pas du genre à s’inquiéter concernant sa forme ou son mental, alors que de plus en plus de consultants et observateurs du paddock se demandent si l’Australien n’est pas en train de craquer au fur et à mesure que la pression de la lutte pour son premier titre mondial en Formule 1 se fait de plus en plus forte.

Le pilote McLaren F1 estime disposer des clés qui lui permettront de surmonter les difficultés qu’il rencontre actuellement et de repousser les assauts de Lando Norris ou Max Verstappen dans la bataille finale qui s’annonce très disputée.

Piastri a connu un week-end difficile à Austin, avec un accident dès le premier tour du sprint, dont il a été plus ou moins tenu responsable, et une lointaine cinquième place dans le Grand Prix, qui lui a rapporté 10 points seulement.

À l’inverse, Verstappen a réalisé une nouvelle performance sans faute, remportant les deux victoires et récoltant un maximum de 33 points, ce qui lui a permis de réduire son retard sur Piastri à 40 points, alors qu’il était de 63 points avant le week-end. Norris pointe lui à 14 points de son équipier au lieu de 22 avant le Grand Prix des Etats-Unis.

Cependant, Piastri estime que son expérience passée dans des batailles serrées pour le titre, notamment son duel avec Logan Sargeant pour le titre F3 en 2020, qui s’est joué lors de la dernière course, lui sera utile.

"J’essaie simplement de comprendre si nous avons tiré le maximum de la voiture chaque week-end, et en configuration course, nous avons toujours fait bonne figure."

"Mais en configuration qualification, cela a été un peu plus difficile pour nous ces derniers week-ends, et ce week-end, pour une raison quelconque, je n’ai tout simplement pas réussi à m’adapter à la voiture, c’est donc le plus gros problème. Ce n’est pas la pression ou je ne sais quoi."

"La seule chose à faire est d’analyser la situation et de voir ce que nous pouvons faire."

"J’ai déjà participé à des luttes pour le titre aussi serrées, voire plus serrées qu’aujourd’hui, donc je sais par expérience que les choses peuvent encore bien se passer, et je continue de croire fermement que je peux remporter le championnat."

"Ce week-end a été difficile, et l’écart s’est un peu réduit au cours des derniers week-ends, mais c’est la performance qui permet de remporter un championnat, et pas seulement le fait de regarder les points et de voir si on peut augmenter ou diminuer les écarts."

"Plus on va vite, plus on marque de points, et c’est ça qui compte. Je dois comprendre pourquoi j’ai été moins vite que Lando, et l’équipe doit comprendre pourquoi elle a été moins vite que Red Bull."

"C’est aussi simple et difficile que ça en fin de compte."