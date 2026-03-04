Petronas a enfin homologué les carburants, et l’on sait pourquoi c’était complexe

Mercedes HPP, la division moteur de Mercedes F1, a achevé la validation de l’homologation de son carburant Petronas pour la saison 2026 de Formule 1, alors que de nouveaux éclairages sur la complexité de l’obtention de cette certification ont émergé.

Il est apparu publiquement lors des essais de pré-saison que tous les fournisseurs de carburant de la F1 n’avaient pas rempli leurs formalités d’homologation avant que les voitures ne prennent la piste pour la première fois à Barcelone et à Bahreïn.

Petronas faisant partie des fournisseurs n’ayant pas finalisé le processus d’homologation avant les derniers tests à Bahreïn, des rumeurs ont laissé entendre que la situation pourrait ne pas être réglée avant le Grand Prix d’Australie, manche d’ouverture de la saison.

Mais ces affirmations ont été rejetées par le patron de l’écurie Mercedes, Toto Wolff, qui a qualifié de "non-sens" l’idée qu’il y ait un quelconque danger de voir Mercedes courir avec un carburant non conforme au règlement.

En réalité, le délai était simplement dû à la nature complexe de l’approbation par la FIA de tous les composants individuels, afin de garantir que les chaînes d’approvisionnement soient durables.

Bien qu’aucun document officiel ne soit publié pour confirmer que le processus d’homologation a été achevé avant le premier week-end de course, la validation de la certification de Mercedes est désormais chose faite.

De nouveaux détails sur l’ampleur du défi que représente la préparation pour 2026 pour tous les fournisseurs de carburant ont été clarifiés par un autre fournisseur majeur de la F1.

Avant le passage aux carburants durables avancés cette année, tous les fournisseurs des équipes de F1 ont dû se soumettre à un processus de validation rigoureux auprès de la FIA pour garantir une conformité totale avec les règles.

Cela a nécessité deux types de contrôles différents des produits, tous deux effectués indépendamment l’un de l’autre. Et comme l’a expliqué Luc Jolly, responsable de la technologie des fluides sportifs chez BP, avant le Grand Prix d’Australie, ces contrôles distincts portent sur des aspects totalement différents.

"Il y a deux éléments principaux" a déclaré Jolly. "Vous avez l’aspect où il existe une spécification de carburant définie, comme l’année dernière avec des paramètres physico-chimiques, et vous devez rester dans ces clous."

"Vous envoyez l’échantillon à un laboratoire approuvé par la FIA et vous vérifiez que vous cochez toutes les cases à cet égard. Mais la nouveauté pour 2026, ce sont évidemment les exigences en matière de durabilité avancée, et c’est un tout nouvel angle pour le processus d’homologation. La FIA a nommé une tierce partie appelée Zemo [Partnership]."

"C’est un organisme indépendant qui, de bout en bout, de l’approvisionnement en matières premières jusqu’à la production et aux émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie du carburant final, s’assure que tout se situe dans une fourchette définie par la FIA. Cette partie est bien plus compliquée qu’auparavant."

Jolly a expliqué que le niveau d’investigation sur les composants individuels utilisés par les fournisseurs de carburant était extrêmement détaillé. Cela signifiait, par exemple, que si un élément provenait d’une ferme spécifique dans un pays donné, cela devait être vérifié sur le terrain pour garantir une durabilité totale.

"Tout ce qui entre dans ce carburant doit figurer dans quelques catégories définies de ce qui est durable, mais c’est très large."

"Il y a beaucoup d’options en termes de matières premières. Mais si nous décidions d’utiliser une matière première qui n’a jamais été utilisée auparavant, une personne nommée par la FIA provenant de cet organisme indépendant doit se déplacer en personne pour auditer la source de cette matière première."

"Ils devront vérifier qu’elle correspond bien à ce qui est annoncé, puis elle est tracée à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement jusqu’au point du mélange final."

"Cela va même jusqu’à la livraison ici à Melbourne, pour vérifier que tout a été fait de la bonne manière. C’est super rigoureux, et je pense que c’est pour cela que les délais ont été serrés pour certains, parce qu’il y a énormément de travail derrière. C’est assez intense."

Jolly a ajouté que BP, partenaire technologique officiel de l’équipe Audi cette année, savait bien à l’avance à quel point le nouveau processus d’approbation des carburants serait complexe, c’est pourquoi l’entreprise a commencé à travailler si tôt.

"C’est exactement pourquoi nous avons commencé ce voyage il y a déjà plus de trois ans avec les gens de Neubourg. Tout le monde a vu venir l’ampleur du défi que cela allait représenter."

"Nous avons franchi l’étape cruciale d’obtenir l’approbation à temps pour ce week-end de course au cours des deux dernières semaines. Et je pense que, de manière générale, il y a eu des échos disant que c’était un défi."

"Je ne suis pas surpris d’entendre que d’autres puissent avoir des difficultés avec cela. Mais nous avons pris des décisions calculées, et pour cette raison, nous sommes en bonne forme ce week-end et impatients de voir comment les choses vont se passer."