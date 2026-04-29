Pourquoi Audi F1 prépare un tout nouveau moteur pour 2028

Audi F1 a signé des débuts solides, mais la marque évalue déjà un nouveau concept de moteur pour tenter de remédier à ce qu’elle considère comme son principal déficit par rapport aux équipes de pointe, et qui ne concerne pas un point précis.

S’exprimant lors d’un entretien exclusif avec The Race, le responsable du projet Audi F1, Mattia Binotto, a expliqué que la réalisation de leurs ambitions nécessiterait probablement un changement radical et audacieux. Il reconnaît que l’essentiel du retard provient du moteur, mais de plusieurs facteurs liés à celui-ci.

"C’est une combinaison de puissance, de déploiement d’énergie, d’efficacité et de motricité" a détaillé Binotto. "En termes de contrôle, de calibrations logicielles, il y a encore tellement de choses que nous pouvons faire."

"Les changements de rapports sont très brusques, ce qui affecte même la voiture au freinage en la rendant instable. Cela impacte aussi la voiture lors de la remise des gaz à cause de ces passages de rapports trop secs."

"Et quand vous avez une motricité aussi difficile, équilibrer correctement la voiture devient plus complexe, car vous devez protéger l’arrière et vous ne pouvez pas l’équilibrer de la manière la plus performante."

"Donc, je ne cesse de le dire, pour nous, c’est vraiment une combinaison de puissance moteur pure, d’efficacité énergétique et de la manière dont nous l’utilisons. En termes d’outils, nous devons progresser sur la motricité. Globalement, c’est notre plus gros écart par rapport aux meilleures équipes aujourd’hui, soit au moins une seconde."

Et c’est pourquoi elle estime que sa meilleure solution à long terme pourrait être ce nouveau concept de moteur, même s’il faut attendre encore deux ans : "Cela pourrait signifier pour nous de passer par un concept de conception moteur différent, qui ne serait peut-être pas pour 2027, mais possiblement pour 2028."

Ne pas avoir de nouveau design potentiellement avant 2028, comme le suggère Binotto, semble être une longue attente. Mais cela doit être replacé dans le contexte du grand plan directeur d’Audi, qui veut être capable de remporter le championnat du monde d’ici 2030.

Pour y parvenir, l’équipe doit aligner tous les éléments et atteindre son apogée simultanément. Elle ne peut donc pas précipiter une refonte du moteur si elle n’est pas certaine que sa voiture et ses infrastructures sont au niveau pour en tirer le meilleur parti.

"Nous devons être patients. Je le sais. Nous le savons. Mais d’un autre côté, tout en étant patients, nous pouvons tout de même essayer de produire des résultats. Et ce que nous faisons aujourd’hui, c’est correct, ce n’est pas trop mal."

Mais Binotto ne fuit pas le travail nécessaire pour progresser maintenant, ni ce qui sera requis plus tard. Audi a beaucoup à faire pour maîtriser ses problèmes de fiabilité, qui ne se répètent pas et mettent donc à nu plusieurs soucis distincts.

"Ce n’est jamais un seul problème qui s’est répété. D’un côté, c’est encourageant, car cela signifie que nous traitons ou résolvons les problèmes auxquels nous faisons face. Mais de l’autre, cela montre à quel point notre projet est encore jeune et manque de maturité, car ce sont nos processus ou notre organisation qui sont derrière ces incidents."

"Les problèmes que nous rencontrons relèvent parfois de la conception, parfois de l’exploitation, parfois de simples erreurs humaines, ce qui peut arriver quand on est une équipe si jeune. Mais ce sont tous des types différents de petits problèmes qui continuent d’arrêter la voiture."

Le Suisse est cependant convaincu qu’Audi a l’attitude nécessaire pour avancer : "Je pense que c’est une liste de contrôle. C’est de la constance, ne rien laisser au hasard et s’assurer que chaque détail compte à la fin."

"Mais je dois dire que l’équipe est très concentrée et qu’elle comprend ce qui est requis là où nous en sommes. Ils poussent vraiment fort pour s’assurer que nous résolvions ces problèmes dès que possible. Plus nous roulerons, plus nous apprendrons."

"Je ne peux donc pas dire aujourd’hui que je suis confiant quant à notre fiabilité totale. Nous ne le sommes pas. Des choses peuvent encore arriver. Mais c’est pour cela que nous avons fixé un objectif qui peut paraître si lointain, 2030, car nous n’en sommes qu’aux fondations pour le moment."

S’il y a une chose que Binotto ne permettra pas, c’est de laisser les distractions à court terme empêcher Audi d’atteindre cet objectif à long terme, baptisé Mission 2030, et qui constitue la feuille de route précise du team.

"Ce qui sera important pour nous, c’est de trouver l’équilibre entre le court terme et le long terme, car notre objectif est tourné vers l’avenir. Tout en travaillant pour faire les choses correctement dans l’immédiat, nous ne devons pas être distraits de notre ambition et de notre objectif à long terme."

"Parce que nous sommes dans un environnement de plafond budgétaire, nous sommes limités en termes de capacité. Les améliorations à long terme sont les tâches les plus importantes. Et tout ce que nous pourrons faire dans les limites autorisées pour le court terme sera fait. Mais il est plus important de regarder vers l’avenir et de construire."

Audi veut à la fois miser aujourd’hui sur le déploiement des ressources et penser à une vision globale pour cocher les bonnes cases pour le futur, plutôt que de tout jouer sur le présent. C’est dans ce contexte que l’idée d’un nouveau concept de moteur a émergé.

"Nous ne pouvons pas rater l’objectif de 2030, nous devons donc continuer à gravir notre montagne entre-temps. Évidemment, bien figurer en 2026 est important pour nous-mêmes et pour nos partenaires, pour continuer à muscler notre jeu. Mais je ne compromettrai pas l’avenir pour le court terme."