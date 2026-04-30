Les nouvelles règles vont-elles vraiment améliorer la F1 ?

Lors de la journée médias à Miami, les pilotes de Formule 1 livrent peu à peu leurs premières impressions sur les ajustements apportés aux règles 2026, introduits après plusieurs semaines de discussions avec la FIA durant la pause printanière.

Profitant de l’interruption forcée du calendrier liée aux annulations des manches de Bahreïn et d’Arabie saoudite, l’instance dirigeante a validé une série de modifications visant à corriger les dérives des groupes propulseurs hybrides, largement critiqués depuis le début de saison. L’objectif est double : réduire l’importance de la gestion d’énergie en qualifications et permettre aux pilotes de rouler davantage à fond, tout en répondant à certaines préoccupations de sécurité, notamment liées aux écarts de vitesse entre monoplaces et aux procédures de départ.

Parmi les voix les plus mesurées, Oscar Piastri estime que ces évolutions vont dans la bonne direction, tout en restant limitées par la nature même des monoplaces.

"Jusqu’où cela va aider à résoudre les problèmes... on ne pourra jamais les régler sans changer physiquement ces groupes propulseurs, mais je pense que c’est un pas dans la bonne direction."

"Dans les essais simulateur que j’ai faits, certaines choses sont un peu meilleures, d’autres ne changent pas vraiment, donc il faudra attendre de voir ce que cela donne en piste. Du point de vue de la sécurité, je pense que les changements concernant le bouton boost sont logiques et vont dans le bon sens. On ne peut pas éliminer complètement les situations où une voiture dispose de 350 kW de plus qu’une autre, mais j’espère que cela réduira leur fréquence."

Leader surprise du championnat en ce début de saison, Kimi Antonelli se montre lui aussi positif, qualifiant ces ajustements de "bon premier pas dans la bonne direction".

Du côté d’Isack Hadjar, la prudence est de mise, notamment quant à la pertinence du tracé de Miami pour juger ces évolutions.

"Je ne pense pas que ce soit le circuit le plus représentatif. Ce n’est pas une piste très exigeante pour les groupes propulseurs que nous avons. Je pense que cela va bien paraître ici, mais sur d’autres circuits ce sera certainement plus compliqué. Voyons demain ce que cela donne en piste et nous en saurons plus."

Même son de cloche chez Carlos Sainz, qui ne s’attend pas à une révolution immédiate : "Je ne pense pas que nous ayons trouvé une solution miracle qui va tout changer d’un coup, mais je crois que toutes les modifications sont sensées et devraient rendre les choses un peu plus agréables pour nous."

Le pilote Williams salue néanmoins la dynamique collective.

"Je suis simplement heureux de voir que nous collaborons et travaillons ensemble pour améliorer le sport et le rendre plus agréable. Que cela fasse une grande différence ou non, nous aurons les prochaines courses pour analyser, nous adapter et voir s’il faut apporter d’autres changements."