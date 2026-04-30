Haas F1 ’espère progresser’ à Miami malgré des règles revues

Esteban Ocon pense que la Formule 1 va dans la bonne direction pour améliorer le spectacle et le pilotage des monoplaces 2026. Néanmoins, le pensionnaire Haas F1 garde plusieurs réserves au moment de parler des modifications apportées.

Le pilote de 29 ans a expliqué que, bien que les changements semblent aller dans la bonne direction, il reste encore de la marge pour s’améliorer. Il a également souligné que les problèmes du début de saison n’ont pas été totalement éliminés, même si la situation est nettement meilleure que lors des trois premières courses.

"Je suis ravi de remonter dans la voiture. Cette pause a été productive pour tout le monde, elle nous a permis de travailler sur la monoplace et de comprendre beaucoup de choses" note Ocon. "Nous avons poursuivi le travail, nous avons une petite évolution ici et nous en aurons une plus importante à Montréal, je l’espère. J’ai hâte de voir ce que ces deux courses vont nous apporter."

Concernant les changements de règlement technique, pour modifier et améliorer la gestion de l’énergie, le Français reste prudent, même s’il est satisfait de la direction prise : "Je pense que nous devons attendre de voir, concrètement, quel sera le ressenti."

"La seule référence que nous ayons est la conduite dans le simulateur et l’observation des différences. Je pense qu’il y a des changements qui vont dans le bon sens, c’est certain. Cela limite le lift and coast que nous devons faire. Cela limite un peu cette conduite ’étrange’ à laquelle nous sommes contraints."

"Je pense que nous devons encore en faire un peu. Nous ne pouvons pas piloter exactement de la manière la plus rapide en virage, car nous perdrions encore du temps en ligne droite. Mais c’est nettement mieux que si nous avions commencé de la manière habituelle."

S’exprimant plus en détail sur ce qu’il considère comme les gains majeurs apportés par les ajustements de la FIA avant Miami, Ocon a souligné que le déploiement automatique lors des tours de qualification était particulièrement impressionnant.

"Je pense que le gros gain réside aussi dans le déclenchement automatique avant les tours de qualification. Auparavant, nous devions effectuer environ 50 % [de la préparation] avant de lancer la voiture. Ce n’est plus le cas. C’est similaire à ce qui se faisait l’année dernière."

"Nous pouvons bien préparer le dernier virage et entamer le tour. En théorie, c’est ce qui va se passer. Nous verrons à nouveau ce qu’il en est dans la réalité. Ce sont de petits pas en avant. Je ne pense pas que l’histoire soit encore totalement réglée, mais il y aura probablement d’autres itérations cette année pour essayer de s’améliorer davantage."

L’équipe a en tout cas continué à progresser dans sa compréhension de la nouvelle réglementation : "On a beaucoup appris, on a mis en place des processus pour tirer le maximum de la voiture. On a déjà réussi à Suzuka, en qualifications on a fait au mieux, mais la malchance a encore frappé."

"On n’a pas eu un week-end tranquille en trois manches, mais les bases sont là. On a fait du travail, on a une petite évolution ici, on espère en avoir une plus importante à Montréal, et on espère progresser."

Et de révéler comment les pilotes ont pu influer sur les modifications apportées aux F1 2026 pendant la pause : "On a parlé tous ensemble avec la GPDA, on a envoyé des notes sur le groupe, on a parlé de nombreux points, sur la sécurité et sur l’amour du sport."

"Car on est émotifs, nous les pilotes, et on aime ce qu’on fait, donc on ne veut pas que ça devienne de la stratégie plus que du pilotage. On a ensuite partagé notre point de vue avec la F1 et la FIA quand on était tous d’accord, donc on verra où ça va aller."

Oliver Bearman ne sait pas ce que ces changements de réglementation et les évolutions sur la VF-26 permettront à Haas de viser, par rapport aux rivales de l’équipe américaine. Il craint même un retour en arrière en matière de performance.

"C’est vraiment difficile de savoir où nous nous situons par rapport aux autres et nous devons vraiment attendre les essais libres ou même les qualifications du Sprint pour voir à quoi ressemble notre performance relative" note Bearman.

"De notre côté, je pense que nous nous attendons à un week-end un peu plus difficile que ce que nous avons connu auparavant, mais cela dépendra beaucoup de ce que font les autres. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes et, avec un peu de chance, nous serons compétitifs."

"Le point positif, c’est que peu importe où nous sommes allés, nous avons eu une voiture qui offrait de bonnes sensations en termes d’équilibre, je suis donc confiant dans notre capacité à tirer le maximum de notre package, et il faudra voir où nous nous situons."

Impliqué dans un accident à Suzuka, le Britannique admet que la pause forcée l’a aidé à se remettre en forme parfaite : "Évidemment, nous avons eu une longue période d’arrêt, mais même si les courses avaient eu lieu, j’aurais été prêt."

"Je pense que j’étais déjà sur le simulateur le mercredi ou le jeudi après mon retour à la maison. Juste quelques ecchymoses qui ont été douloureuses pendant quelques jours, mais tout va bien et je suis vraiment impatient d’être de retour sur le circuit."