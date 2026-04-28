Audi F1 toujours ravie par Hülkenberg, une porte fermée pour Sainz ?

Le patron d’Audi F1, Mattia Binotto, a tenu à afficher son soutien à Nico Hülkenberg, estimant que l’Allemand, malgré ses 38 ans, reste loin d’avoir dit son dernier mot en Formule 1.

De plus en plus bousculé en termes de performances par Gabriel Bortoleto lors de la saison 2025, l’Allemand a repris la main en ce début d’année. Cela n’a pas surpris Binotto, qui fait les louanges de son pilote à un moment charnière de la saison : les premières rumeurs de transferts pour 2027.

Hülkenberg est encore sous contrat ferme jusqu’à la fin de la saison et Audi aurait une option sur lui pour les deux prochaines années, à la faveur de l’équipe.

"Je n’ai jamais vu Nico aussi concentré qu’au cours des derniers mois," a confié Binotto à Sport Bild.

"Il est clair qu’il apprécie ce projet, ainsi que la nouvelle voiture. Il se sent à l’aise à son volant."

L’ancien patron de Ferrari se montre catégorique quant à l’avenir du pilote allemand.

"Je ne peux pas imaginer qu’il prenne sa retraite et mette fin à sa carrière de sitôt. Nico a encore beaucoup à prouver. Et l’âge ne semble pas compter. Ses chronos sont bons."

Au-delà de ses performances en piste, Hülkenberg joue également un rôle clé dans la structuration du projet Audi.

"Nico est quelqu’un de formidable. C’est un très bon pilote, mais il est tout aussi important pour nous en dehors de la piste," souligne Binotto.

"Il est fiable et c’est un leader dans l’équipe. Il ne le fait pas forcément avec des mots, mais simplement par son comportement. C’est un modèle pour tout le monde."

Dans le même temps, le dirigeant italien n’a pas manqué de saluer son équipier Gabriel Bortoleto, qui attire déjà l’attention d’autres équipes dans le paddock.

"Gabi est très rapide et possède déjà une véritable personnalité de leader," affirme-t-il.

"Avoir un équipier qui a disputé plus de 250 Grands Prix est idéal," ajoute-t-il, mettant en avant la complémentarité du duo.

En toile de fond, cette dynamique chez Audi n’est pas une bonne nouvelle pour... Carlos Sainz. Selon la presse espagnole, Sainz traverse une période délicate pour sa deuxième saison avec Williams, après un début d’année 2026 particulièrement compliqué. Et son père Carlos Sainz Senior, aurait tenté de renouer avec le management d’Audi pour une place en 2027.

Le directeur de l’écurie britannique, James Vowles, reconnaît les difficultés rencontrées : "Ce n’est pas le début de saison que nous espérions, mais le plus important est de voir comment nous réagissons face aux défis."

"Miami est l’opportunité de montrer la prochaine étape en avant, même si ce ne sera pas le produit final," précise Vowles, en référence à une évolution majeure attendue, notamment un châssis allégé.