Audi F1 vise les points à Miami, McNish va faire ses grands débuts

Audi F1 reprend la compétition à Miami pour la quatrième manche du championnat, après une pause de cinq semaines. Une période qui a permis un travail acharné dans ses trois usines, à Hinwil, Neuburg et Bicester, ainsi qu’une réorganisation de la direction de l’équipe.

Miami sera la première course avec Allan McNish dans ses nouvelles fonctions de directeur de la compétition d’Audi F1, après le départ inattendu de Jonathan Wheatley, pour appuyer Mattia Binotto.

Les trois premières manches de la saison ont fourni une base solide, et l’objectif est désormais de convertir cela en arrivées régulières dans les points. Avec le deuxième week-end de Sprint de l’année se déroulant à Miami, Nico Hülkenberg admet qu’il sera crucial de tirer le meilleur parti d’un temps de piste limité pour se mettre rapidement dans le rythme.

"C’est agréable d’être de retour après quelques semaines d’absence. La pause nous a donné le temps d’analyser les trois premières courses, de comprendre où nous en sommes et ce que nous devons améliorer, notamment pour réussir à réaliser un week-end complet" a déclaré le pilote allemand.

"Maintenant, tout est une question d’exécution. Miami est toujours un défi amusant avec une atmosphère et une ambiance uniques, et c’est un autre week-end de Sprint, ce qui signifie que chaque séance compte vraiment. L’objectif est de mettre les choses en place rapidement et de nous donner une réelle chance de nous battre pour les points."

Gabriel Bortoleto a pu lui aussi continuer à travailler pour préparer la suite de la saison, alors que la pause inattendue a offert du temps pour mieux comprendre les F1 2026 : "Ces semaines sans course ont été bénéfiques pour se remettre à zéro après un début de saison chargé."

"C’était l’occasion de passer plus de temps à Hinwil et à Neuburg, de travailler avec l’équipe et de trouver de nouvelles pistes d’amélioration. C’était utile, mais maintenant j’ai vraiment hâte de remonter dans la voiture."

"J’ai apprécié Miami l’année dernière, c’est un événement assez unique avec la piste autour du stade, un paddock impressionnant et tout ce qui se passe autour, donc c’est un endroit cool pour courir. L’objectif est de mieux coordonner l’ensemble du week-end, de profiter au maximum de l’unique séance d’essais et d’être bien positionnés dès le départ."

Allan McNish va donc faire ses grands débuts sous les couleurs de l’équipe : "De retour après quelques semaines loin des circuits suite aux trois premières courses de l’équipe, durant lesquelles tout le monde a travaillé incroyablement dur, Miami est l’occasion de voir où nous nous situons par rapport à nos concurrents."

"Nous avons analysé en détail toutes les données des premières manches et nous nous sommes concentrés sur les domaines qui peuvent faire la différence. L’objectif pour le week-end est d’appliquer ces enseignements et de capitaliser sur ce que nous avons vu jusqu’à présent, surtout lors d’un événement Sprint où tout est plus condensé et où la marge d’erreur est réduite."

"Ce week-end est aussi, bien sûr, un moment de grande fierté pour moi alors que j’assume ce nouveau rôle au sein de l’équipe. J’ai fait partie de cette aventure de différentes manières au cours des dernières années, et j’attends avec impatience ce prochain chapitre alors que nous continuons à construire notre projet."