Szafnauer prépare-t-il son retour en F1 avec Van Amersfoort Racing ?

Ancien patron d’écuries de Formule 1, Otmar Szafnauer a officiellement rebondi en rejoignant Van Amersfoort Racing en tant que directeur général et associé dirigeant. Un choix aussi inattendu que stratégique pour l’ingénieur roumano-américain de 61 ans, fort d’une longue expérience au plus haut niveau du sport automobile.

Écarté de son poste de directeur d’équipe chez Alpine à la mi-saison 2023, Szafnauer sera désormais chargé de superviser les performances de Van Amersfoort Racing dans l’ensemble de ses programmes de formules de promotion, en particulier en Formule 2 et Formule 3.

Si ce virage vers les catégories juniors peut surprendre au regard de son pedigree en F1, il place Szafnauer à la tête d’une structure reconnue pour son rôle clé dans le développement des jeunes talents... une équipe qui a notamment contribué à révéler Max Verstappen.

"Van Amersfoort Racing jouit d’une solide réputation dans la formation des talents et dans sa capacité à être compétitive à haut niveau dans plusieurs catégories," a déclaré Szafnauer.

"Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec l’équipe dirigeante et l’ensemble de l’organisation pour guider la prochaine phase de développement de l’équipe."

Le directeur d’équipe de Van Amersfoort Racing, Brad Joyce, voit dans cette nomination un renforcement majeur de la structure : "L’expérience et le leadership d’Otmar apportent une perspective précieuse à l’organisation. Sa nomination renforce considérablement Van Amersfoort Racing, alors que nous continuons à évoluer et à poursuivre notre vision à long terme."

Avant ce nouveau défi, Szafnauer s’était forgé une solide réputation à la tête de l’écurie Force India, puis de Racing Point, transformant ces structures modestes en véritables trouble-fêtes du plateau. Son aventure chez Aston Martin F1 fut en revanche plus bref, puisqu’il fut remercié peu après le changement d’identité de l’équipe.

Il avait ensuite rejoint Alpine F1, au cœur d’un vaste remaniement managérial, dans un contexte de performances décevantes pour l’écurie détenue par Renault. Son mandat n’y aura duré qu’un peu plus d’un an.

Toujours l’ambition de la F1 en ligne de mire

L’an dernier, Otmar Szafnauer avait révélé travailler sur un projet d’entrée d’une nouvelle écurie en Formule 1, affirmant disposer d’un groupe de personnes sérieuses prêtes à financer une douzième équipe. Il indiquait également qu’un constructeur automobile était "déjà en place et désireux de rejoindre le championnat".

Reste désormais à savoir si son arrivée chez Van Amersfoort Racing influencera ces ambitions ou si justement c’est cette équipe qui pourrait s’inscrire dans cette stratégie à long terme. Szafnauer n’a en tout cas pas exclu la possibilité de racheter une équipe existante, tout en soulignant qu’un projet entièrement nouveau ne pourrait raisonnablement intégrer la grille avant 2028 ou 2029.

Un horizon lointain, mais qui laisse ouverte la perspective d’un retour de Szafnauer en Formule 1 par une voie détournée.