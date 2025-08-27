Perez voit un règlement 2026 qui pourrait aider Hamilton à s’en sortir

Sergio Perez a apporté son soutien à Lewis Hamilton pour redresser la situation chez Ferrari après une première saison difficile avec l’écurie.

La performance du Britannique en F1 est décevante depuis le début de saison. Hamilton n’a pas encore terminé sur le podium avec Ferrari lors d’un Grand Prix - en excluant donc la victoire au Sprint en Chine - et a connu des difficultés lors des deux dernières courses avant la pause estivale.

Le septuple champion du monde a été éliminé dès le début des deux séances de qualifations du Grand Prix de Belgique. En Hongrie, Hamilton s’est aussi loupé en Q2.

Pour Hamilton, il faut s’accrocher selon le nouveau pilote Cadillac F1 : la règlementation 2026 pourrait lui être bénéfique.

"L’ère actuelle des F1 à effet de sol a été délicate, et avec Lewis, vous l’avez constaté. Il a fait un travail formidable chez Mercedes, alors qu’ils n’avaient pas de voiture compétitive."

"Je pense que pour lui, à la fin d’une époque, changer d’équipe et s’adapter a été difficile, mais c’est un pilote fantastique et il trouvera certainement la solution."

"Nous l’avons vu avec de nombreux pilotes différents : il s’agit d’adapter une voiture à un style de pilotage, ce qui prend parfois un peu plus de temps que d’autres. En repartant de zéro, Hamilton a donc la même chance que son équipier ou que les autres."

"Quant à moi, j’ai toujours obtenu de bons résultats lors des précédentes périodes, donc je m’attends à ce que le nouveau règlement convienne aussi à mon style."

Ancien pilote Ferrari en F1, Rubens Barrichello, qui vient d’être sacré en NASCAR au Brésil, a aussi apporté son soutien à Hamilton.

"C’est un super pilote qui mérite tout ce qu’il a accompli par le passé. Ce n’est pas maintenant qu’il a oublié comment piloter."

"Je suis absolument certain que Lewis remportera des courses en 2026, à condition que Ferrari soit en mesure de fournir une voiture assez performante bien sûr."