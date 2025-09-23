Hamilton partagé entre confiance et déception chez Ferrari

Lewis Hamilton estime avoir fait des progrès dans sa maîtrise de la Ferrari SF-25, même si cela n’a pas été démontré par les résultats du dernier week-end au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Le Britannique a toutefois confié qu’il n’était "toujours pas sûr à 100 %" du comportement de sa monoplace lors des freinages.

Passer d’une Mercedes à une Ferrari a été plus qu’un défi pour Hamilton, même pour un pilote aussi expérimenté, mais le septuple champion du monde a mis plus de temps que prévu pour s’adapter.

Hamilton et Ferrari ont imputé leur mauvaise qualification en 12e position aux choix de réglages effectués samedi, avant qu’il ne remonte à la huitième place lors du Grand Prix de Bakou.

Mais même si le résultat était décevant, le pilote a pu au moins tirer confiance de sa capacité à performer au volant de la Ferrari.

"Le résultat ne le montre pas mais c’est bien mieux. Je pense qu’il y a encore des améliorations à apporter en termes d’agressivité. La voiture est assez nerveuse, je ne suis donc pas encore sûr à 100 % lorsque j’attaque au freinage."

"Lors de la dernière course à Monza, c’était le cas, mais cette fois-ci, je ne l’ai pas autant ressenti avec les réglages que nous avons finalement retenus."

Concernant les raisons de cette déception, il ajoute : "J’étais très optimiste pendant les essais libres. Après la deuxième libre, je me sentais vraiment bien dans la voiture, mais nous avons ensuite pris la mauvaise direction."

"Au final, notre rythme en course n’était tout simplement pas comparable à celui de nos concurrents, mais les qualifications étaient clairement cruciales, vu la position de la Williams de Carlos. Ils ont fait un excellent travail. Félicitations à eux. Quel résultat incroyable !"

"Je suis content d’être remonté de la 12e place, mais la position m’importe peu."

La principale préoccupation d’Hamilton était que lui et Leclerc aient utilisé les mauvais pneus au mauvais moment en Q2.

"En interne, nous allons voir ce que nous aurions pu faire différemment. Sur le plan opérationnel, nous aurions pu faire mieux, et c’est donc un point sur lequel nous devons travailler. J’ai eu le sentiment d’avoir progressé. Avec ma voiture, mon rythme était correct, mais les autres étaient rapides, et c’était très difficile de dépasser."

"C’était une course inhabituelle à Bakou, avec peu de dépassements, et c’était vraiment difficile de suivre. Je suis donc vraiment déçu de repartir sans rien de mieux."

Hamilton a également déclaré qu’il trouvait "un peu fou" que l’équipe ait progressé sans que les résultats ne le reflètent. Il n’a en effet pas terminé mieux que sixième lors des cinq dernières courses.

"C’est un peu fou, car nous avons progressé, mais nous n’avons pas obtenu de meilleurs résultats, vraiment, lors des dernières courses."

"Mais ce n’est pas comme s’il n’y avait pas eu de progrès, donc nous sommes capables de passer un bon week-end et d’obtenir un bon résultat."

"Il faut maintenant tout assembler et on arrive maintenant à Singapour, un circuit que j’adore !"