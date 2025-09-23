Un exode d’ingénieurs chez Ferrari ? Vasseur rétablit la vérité
L’équipe de F1 continue aussi à recruter
Frédéric Vasseur a réagi aux rumeurs selon lesquelles Ferrari perdrait du personnel, en tout cas davantage que d’autres équipes de F1.
Il y a quelques jours, la Scuderia a subi un coup dur pour son programme de Formule 1 2026 avec deux ingénieurs "moteur" importants, Wolf Zimmermann et son adjoint Lars Schmidt, ont quitté Maranello.
Ils ont été recrutés par leur ancien patron, Mattia Binotto, qui dirige aujourd’hui Audi F1.
"L’histoire des départs de Maranello est une blague," a rétorqué le Français, interrogé sur le fait qu’il y aurait un exode en cours selon la presse italienne.
En effet de nouvelles rumeurs relayées par les journalistes transalpins parlent d’une vague de départs plus large vers des équipes rivales.
"Il y a toujours du turnover. Au cours des 18 derniers mois, nous avons recruté 60 personnes provenant d’autres équipes," a insisté Frédéric Vasseur.
"Je suis convaincu que nous avons une équipe capable de gagner, mais il est clair que nous devons nous améliorer dans tous les domaines. Cela ne m’inquiète toutefois pas du tout. Nous devons continuer à aller de l’avant et saisir davantage les opportunités."
Ces commentaires ont été formulés à l’issue d’un week-end mouvementé qui a vu le rythme de Ferrari s’effondrer, tout comme celui de son rival McLaren.
"Nous avons des caractéristiques similaires à celles de McLaren. Quand ils brillent, nous brillons, et quand ils ne brillent pas, nous non plus. Mercedes et Red Bull sont de l’autre côté."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Si vous appréciez nos articles, faites-le savoir à Google, cela nous boostera ! Un clic qui ne change rien pour vous mais qui signifie beaucoup pour nous. Cliquez sur le bouton Suivre sur Google pour nous soutenir !
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Ferrari
- Un exode d’ingénieurs chez Ferrari ? Vasseur rétablit la vérité
- Hamilton partagé entre confiance et déception chez Ferrari
- Une revue de presse en Italie très salée pour Ferrari après Bakou
- ’Stupide, pas juste’ : de l’eau dans le gaz entre Leclerc et Hamilton après Bakou
- Ferrari a ’perdu le week-end’ samedi mais ’la dynamique est positive’