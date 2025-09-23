Un exode d’ingénieurs chez Ferrari ? Vasseur rétablit la vérité

Frédéric Vasseur a réagi aux rumeurs selon lesquelles Ferrari perdrait du personnel, en tout cas davantage que d’autres équipes de F1.

Il y a quelques jours, la Scuderia a subi un coup dur pour son programme de Formule 1 2026 avec deux ingénieurs "moteur" importants, Wolf Zimmermann et son adjoint Lars Schmidt, ont quitté Maranello.

Ils ont été recrutés par leur ancien patron, Mattia Binotto, qui dirige aujourd’hui Audi F1.

"L’histoire des départs de Maranello est une blague," a rétorqué le Français, interrogé sur le fait qu’il y aurait un exode en cours selon la presse italienne.

En effet de nouvelles rumeurs relayées par les journalistes transalpins parlent d’une vague de départs plus large vers des équipes rivales.

"Il y a toujours du turnover. Au cours des 18 derniers mois, nous avons recruté 60 personnes provenant d’autres équipes," a insisté Frédéric Vasseur.

"Je suis convaincu que nous avons une équipe capable de gagner, mais il est clair que nous devons nous améliorer dans tous les domaines. Cela ne m’inquiète toutefois pas du tout. Nous devons continuer à aller de l’avant et saisir davantage les opportunités."

Ces commentaires ont été formulés à l’issue d’un week-end mouvementé qui a vu le rythme de Ferrari s’effondrer, tout comme celui de son rival McLaren.

"Nous avons des caractéristiques similaires à celles de McLaren. Quand ils brillent, nous brillons, et quand ils ne brillent pas, nous non plus. Mercedes et Red Bull sont de l’autre côté."