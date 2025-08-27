Ferrari veut ’maintenir sa dynamique positive’ dès les qualifications ’cruciales’ à Zandvoort

Ferrari s’attend à un week-end intense pour le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, sur un des tracés les plus sinueux de la saison. L’équipe de Maranello a expliqué quels sont les défis de la piste néerlandaise.

Avec des voitures embarquant un appui aérodynamique élevé et une gestion précise des pneus car la surface de la piste est particulièrement exigeante, le tracé sinueux rend les dépassements complexes. Il est donc essentiel de bien se qualifier.

Il y a deux zones DRS, l’une sur la ligne droite principale où les voitures roulent avec l’aileron ouvert jusqu’au premier virage de Tarzan, et l’autre entre les virages 10 et 11 sur une ligne droite plus courte menant vers la partie dite du stadium.

Fred Vasseur, le directeur de la Scuderia, est confiant quant au fait que Charles Leclerc et Lewis Hamilton seront en forme pour la 15e course de la saison 2025 de Formule 1, après une pause de quatre semaines.

"Nous sommes de retour après la pause estivale, qui a permis à l’équipe et aux pilotes de se ressourcer, prêts à affronter une fin de saison très chargée. Aux Pays-Bas, nous voulons maintenir la dynamique positive acquise lors des dernières courses, où nous avons progressé en termes de compétitivité" a déclaré Vasseur.

"Charles et Lewis sont prêts, et l’équipe est pleinement concentrée, déterminée à les mettre dans la meilleure position possible pour obtenir de bons résultats. Ce week-end, cela signifie commencer dès les qualifications, qui sont particulièrement cruciales à Zandvoort, compte tenu de la difficulté de dépasser sur ce circuit."

L’équipe a aussi donné la parole à Maya Weug, pilote de la Ferrari Driver Academy, et actuellement engagée en F1 Academy aux côtés notamment de la pilote française Doriane Pin, qui représente quant à elle Mercedes.

"Zandvoort est un circuit très spécial pour moi, mais je pense qu’il est aussi unique pour tout le monde, avec certaines caractéristiques vraiment distinctives" a déclaré la pilote néerlandaise, qui roulera en F1 Academy devant son public ce week-end.

"Ma partie préférée est le premier secteur, en particulier le virage 3, ce virage en parabole avec plusieurs trajectoires possibles. Il est crucial de bien le négocier, car il mène à une section où, surtout lors d’un tour de qualification, il est important de conserver un maximum de vitesse."

Autrice de quatre podiums dont une victoire, elle pointe au troisième rang du classement derrière Doriane Pin, large leader, et Chloe Chambers, et elle espère bien se relancer pour les dernières courses de la saison : "Nous avons bien préparé cette deuxième partie de saison."

"Nous avons d’ailleurs eu une séance d’essais à Zandvoort, et toute l’équipe se sent prête et confiante quant à nos chances de bien faire et de rebondir après un week-end décevant à Montréal, où nous n’avons pas pu marquer les points auxquels nous pouvions prétendre, sans que cela soit de notre faute."

La F1 Academy a fait une pause énorme depuis la mi-juin au Canada, et Maya Weug est heureuse de retrouver la compétition, mais aussi de le faire devant son public : "Courir à domicile est toujours spécial pour n’importe quel pilote."

"J’ai la chance de me sentir chez moi aussi bien en Espagne qu’ici, mais je cours sous drapeau néerlandais, donc Zandvoort est une course particulière pour moi. L’an dernier, l’ambiance était incroyable grâce aux fans locaux. Les tribunes sont très proches de la piste, donc on peut entendre la foule encourager, ce qui rend l’expérience encore plus palpitante."

"En plus, cette année, ce sera aussi une course à domicile pour mon équipe. Nous travaillons très bien ensemble et nous sommes déterminés à donner le meilleur de nous-mêmes. La pause a été très longue pour la F1 Academy, alors j’ai vraiment hâte de remonter dans la voiture !"