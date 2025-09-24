Hamilton doit ’s’affirmer’ face à Ferrari, sans place pour la méfiance
C’est l’analyse de Ralf Schumacher après l’erreur de la Q2
Ralf Schumacher a lancé une nouvelle critique à l’encontre de Lewis Hamilton, avertissant que Ferrari risquait de s’effondrer si les tensions entre le septuple champion du monde et l’équipe n’étaient pas apaisées.
À Bakou, le pilote britannique a connu un nouveau week-end difficile : critiqué pour ne pas avoir réussi à échanger sa position avec Charles Leclerc dans le dernier tour, il s’est ouvertement montré énervé d’avoir été éliminé en Q2 après avoir désapprouvé le choix de pneus de Ferrari.
Mais Schumacher a déclaré que Hamilton n’avait qu’à s’en prendre à lui-même.
"Il doit assumer lui-même la responsabilité, avec son expérience et son pouvoir," a dit le consultant de Sky Allemagne.
"Je n’étais pas sept fois champion du monde, je n’ai remporté que quelques courses, mais si je voulais un certain pneu, je l’obtenais. Il n’y avait aucune discussion."
"En fin de compte, c’est le pilote qui doit mettre en œuvre cette décision, car c’est lui qui connaît le mieux les conditions sur la piste. Un ingénieur normal n’interférerait jamais avec les performances d’un pilote."
Selon Schumacher, Hamilton s’est habitué à être trop encadré chez Mercedes.
"Cela correspondrait à l’image souvent véhiculée par Toto Wolff : les pilotes sont là pour piloter. Nous ne les impliquons pas du tout dans les décisions, nous leur disons simplement quoi faire."
Il a exhorté Hamilton à se montrer plus ferme.
"Lewis doit s’affirmer et ne pas chercher l’erreur ailleurs. Les qualifications seront alors différentes, c’est ce qu’on attend d’un septuple champion du monde."
Schumacher a également remis en question la complicité entre Hamilton et son ingénieur Ferrari, Riccardo Adami.
"La façon dont ils se traitent mutuellement n’est pas bonne. Ensuite, il y a les critiques de Lewis à l’égard de l’équipe. Je suis sceptique quant à cette combinaison. Et puis, il y a cet échec à échanger sa place avec Leclerc avant la ligne d’arrivée. Ferrari doit faire son travail en interne, sinon elle va se déchirer de l’intérieur."
Il a déclaré que le patron de l’équipe, Frédéric Vasseur, ne devait pas hésiter à affronter les problèmes. "Un orage purifie l’air, puis c’est du passé."
"Ils doivent simplement se parler ouvertement. Les limites et les attentes doivent être définies. Si Lewis n’a plus confiance en l’équipe, et vice versa, ce serait vraiment dommage. Car si la méfiance s’installe, il vaut mieux se séparer à la fin de l’année."
Pendant ce temps, le journal italien La Gazzetta dello Sport a décrit l’ambiance morose qui règne chez Ferrari. La journaliste Giulia Toninelli a affirmé que le problème principal restait la voiture, et non les pilotes.
"Même le duo de stars dont se vante l’écurie de Maranello, le plus cher de toute la Formule 1 avec un salaire combiné de 70 millions d’euros (40 millions pour Hamilton et 30 millions pour Leclerc, hors primes), ne suffit pas à obtenir des résultats sur la piste en l’absence d’une voiture capable de rendre les deux champions compétitifs," a-t-elle écrit.
Le patron de l’équipe, Vasseur, s’est toutefois montré plus optimiste.
"Je ne suis pas inquiet pour l’année prochaine. Je suis convaincu que nous avons une équipe capable de gagner, mais nous devons nous améliorer dans tous les domaines et maintenir cette approche."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Si vous appréciez nos articles, faites-le savoir à Google, cela nous boostera ! Un clic qui ne change rien pour vous mais qui signifie beaucoup pour nous. Cliquez sur le bouton Suivre sur Google pour nous soutenir !
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Ferrari
- Hamilton doit ’s’affirmer’ face à Ferrari, sans place pour la méfiance
- Un exode d’ingénieurs chez Ferrari ? Vasseur rétablit la vérité
- Hamilton partagé entre confiance et déception chez Ferrari
- Une revue de presse en Italie très salée pour Ferrari après Bakou
- ’Stupide, pas juste’ : de l’eau dans le gaz entre Leclerc et Hamilton après Bakou