Officiel : McLaren F1 adopte et annonce un sponsor titre pour 2026

McLaren Racing a annoncé aujourd’hui que Mastercard deviendrait le partenaire officiel de l’écurie de Formule 1 McLaren à partir de 2026.

À partir de la saison prochaine, l’écurie portera le nom de McLaren Mastercard Formula 1 Team, marquant ainsi une nouvelle ère.

Pour lancer ce nouveau chapitre du partenariat, Mastercard organise un événement en direct pour les fans à Amsterdam ce mercredi 27 août au soir, avant le Grand Prix des Pays-Bas qui aura lieu ce week-end. Cet événement proposera aux fans des apparitions des pilotes de l’écurie de Formule 1 McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri, ainsi que des concerts et bien plus encore.

"Personne n’est plus important pour nous que nos formidables fans. Je suis donc ravi d’entamer ce nouveau chapitre de notre partenariat avec Mastercard et de faire la promesse à notre famille Papaya du monde entier : nous continuerons à donner la priorité à nos fans, à les rapprocher encore plus de l’écurie et à leur offrir des expériences incroyables," commente Zak Brown, PDG de McLaren Racing.

"Mastercard est un partenaire fantastique qui partage notre passion et nos valeurs. Son adhésion en tant que partenaire titre nous offrira le tremplin idéal pour poursuivre nos efforts sur la piste comme en dehors."

Raja Rajamannar, Directeur Marketing et Communication de Mastercard, a ajouté : "Notre partenariat vise à placer les fans en première position depuis le premier jour, et devenir le partenaire officiel de l’écurie de Formule 1 McLaren renforce cet engagement."

"McLaren Racing incarne le summum de l’innovation, de la précision et de la performance, des valeurs qui reflètent les nôtres : nous repoussons les limites et offrons des expériences gagnantes. Des collaborations comme Team Priceless reflètent ces valeurs et offrent aux fans de nombreuses raisons d’attendre avec impatience cette saison et bien d’autres."