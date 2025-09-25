Leclerc admet qu’une saison sans victoire pour Ferrari se rapproche

Ferrari a-t-elle manqué l’opportunité de signer sa première victoire de la saison au Grand Prix d’Azerbaïdjan ?

C’est fort probable selon Charles Leclerc, qui n’est toutefois pas optimiste quant aux chances de la Scuderia de retrouver une telle chance sur les sept courses restant encore au calendrier de la F1 en 2025.

La Scuderia a signé un très mauvais résultat d’ensemble à Bakou. L’équipe avait pourtant de grands espoirs pour cette épreuve après que les deux SF-25 aient dominé les essais libres vendredi. Cependant, Lewis Hamilton n’a pas réussi à se qualifier pour la Q3 et Leclerc a eu un accident au début de la dernière partie de la séance de qualification, les laissant enlisés au milieu de la grille de départ. En course, les deux pilotes ont terminé huitième et neuvième.

"Honnêtement, il est facile de blâmer la voiture pour sa difficulté à la piloter, et je pense que dans l’ensemble, nous sommes désavantagés lorsqu’il fait froid, mais je n’ai pas l’impression d’avoir fait du bon travail ce week-end" nous confie Leclerc.

"C’est l’une de mes meilleures saisons en F1 jusqu’à présent, mais ce week-end, je n’ai pas été à la hauteur et j’en assume la responsabilité."

"L’erreur commise en Q3 nous a fait partir derrière des voitures qui n’avaient pas le rythme que nous avions dans notre voiture, mais qui étaient en fait assez rapides dans les lignes droites et que j’ai eu beaucoup de mal à dépasser."

"Je me suis donc retrouvé un peu en retrait pendant toute la course, coincé dans le trafic, et je n’ai pas pu rattraper les places que j’avais perdues lors des qualifications."

L’équipe a terminé la saison 2024 en force, remportant des victoires à Monza, Austin et Mexico, mais Leclerc doute qu’elle puisse réitérer cette performance cette année.

"Ça va être difficile. La situation n’est pas la même que l’année dernière. L’année dernière, nous avons bénéficié d’une amélioration du plancher à Monza, ce qui nous a permis de faire un grand pas en avant."

"Cette année, nous n’avons pas cette chance, donc je ne pense pas que nous puissions espérer une amélioration significative à partir de maintenant."