’Énormément de lacunes’ : Pérez hausse le ton chez Cadillac F1

Sergio Pérez n’a pas caché sa frustration après un nouveau week-end compliqué pour Cadillac à Montréal. Victime d’une spectaculaire casse de suspension lors du Grand Prix du Canada, le pilote mexicain a publiquement appelé son équipe à progresser rapidement sur le plan opérationnel, estimant que les performances de la monoplace ne sont actuellement pas exploitées à leur plein potentiel.

Le dimanche du pilote Cadillac avait pourtant commencé avec une stratégie audacieuse, l’équipe choisissant de partir en pneus intermédiaires sur une piste légèrement humide. Mais ce pari s’est rapidement retourné contre Pérez avant qu’un problème mécanique majeur ne mette définitivement fin à sa course au 42e tour.

Dans la longue ligne droite menant à l’entrée des stands, les images ont montré une Cadillac très difficile à contrôler, avec un volant désaxé et Pérez obligé de maintenir fortement le volant vers la gauche. Au moment du freinage, la suspension avant droite s’est brutalement effondrée, projetant des débris de carbone dans l’allée des stands et provoquant l’abandon immédiat du Mexicain.

Pérez a confirmé après la course qu’il n’avait touché aucun mur avant la casse.

"Ça se passait bien," a expliqué l’ancien pilote Red Bull. "Nous nous sommes trompés au départ avec les intermédiaires, évidemment. Mais nous revenions dans le match. Nous étions devant les Haas. Nous nous battions avec Esteban quand nous nous faisions prendre un tour."

Le Mexicain estimait même que le rythme affiché redevenait encourageant avant l’incident.

"Nous avions un bon rythme, mais malheureusement nous avons subi une casse de suspension et nous avons dû abandonner. Je n’ai rien touché, aucun mur, aucun vibreur trop haut, rien..." a-t-il poursuivi.

Pérez estime désormais que l’équipe doit rapidement corriger plusieurs faiblesses internes en termes d’exécution.

"Je pense que c’est quelque chose que nous devons comprendre et maîtriser parce que ce qui se passe actuellement n’est pas idéal. C’est quelque chose que nous devons analyser et résoudre rapidement."

"Sur le plan opérationnel, nous avons encore énormément de lacunes et nous ne progressons pas aussi vite que sur le plan de la performance pure. Nous devons être capables de maximiser les performances de la voiture dès maintenant."

Interrogé sur sa patience face à la progression de Cadillac pour sa première saison en Formule 1, Pérez a reconnu que son niveau d’exigence augmentait.

"Je suis impatient concernant l’aspect opérationnel," a-t-il admis. "C’est quelque chose que nous devons améliorer et nous sommes dans une énorme urgence parce que nous ne maximisons pas les résultats."

"Comme pendant le Grand Prix, comme en qualifications, nous avons encore eu des soucis opérationnels. Dans ce domaine, nous accusons énormément de retard et nous devons vraiment trouver notre voie maintenant pour la saison européenne."

Malgré ces critiques, Pérez se montre satisfait de son propre retour en Formule 1 après une saison complète passée en dehors de la grille en 2025.

"Je suis très heureux de mes performances et de mon niveau de pilotage. Je suis heureux d’être revenu et de m’être prouvé à moi-même que je fais partie des meilleurs pilotes du plateau. Cela me fait vraiment plaisir."

Au moment de son abandon, Pérez occupait la 16e place, devant son équipier Valtteri Bottas, et se battait notamment avec la Haas d’Esteban Ocon après avoir chaussé les pneus intermédiaires au départ.

Revenant sur ce choix stratégique, également tenté par McLaren, Pérez a reconnu que la décision était extrêmement serrée.

"Honnêtement, c’était du 50-50 à ce moment-là. J’avais l’impression qu’il pleuvait un peu moins, mais il est devenu très clair très rapidement que nous étions sur les mauvais pneus."

"En trois tours, nous les avions détruits et c’était le principal problème. Mais nous avons réussi à revenir. Nous avions un bon rythme, de belles batailles avec les Haas. Nous les avons dépassées et malheureusement nous avons ensuite subi cette casse de suspension."