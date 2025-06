Perez, Bottas, Schumacher ? Alpine F1 veut ’expérimenter’ pour 2026

Flavio Briatore a fait marche arrière après avoir déclaré ne pas être « du tout satisfait » de Franco Colapinto... mais il continue à laisser le doute sur sa présence jusqu’à la fin de la saison, avec des candidats potentiels qui frappent à la porte.

Le conseiller d’Alpine F1 a récemment évincé Jack Doohan pour confier son volant au très coté et très soutenu Argentin Colapinto pour pas moins de cinq courses.

Briatore a rapidement nié que le jeune rookie de 21 ans soit limité à cinq courses, mais juste avant le récent GP d’Espagne, il a admis ne pas être content des deux premières courses de Colapinto à Imola et Monaco.

"Il s’est crashé dès le premier week-end de course. Dire que j’étais satisfait serait un mensonge," se justifie-t-il aujourd’hui.

Briatore avait aussi insisté sur le fait que Colapinto avait simplement besoin de plus de temps. Et juste avant Barcelone, il a dit : "Il faut attendre pour juger Franco. On verra bien. On verra bien cette course. Barcelone est la première vraie course de Franco."

À Barcelone, Colapinto s’est qualifié avant-dernier, tandis que son coéquipier Pierre Gasly était en Q3. Gasly a ensuite terminé 8e, contre 15e pour Colapinto.

Avant la quatrième course de Colapinto pour Alpine F1 au Canada ce week-end, Briatore affirme qu’il continue de le soutenir.

"Pierre et Franco travaillent dur avec les ingénieurs pour faire progresser l’équipe. Ils ont tout mon soutien."

"Franco est encore en phase d’adaptation. Je suis satisfait de la façon dont les pilotes et l’équipe s’investissent pour se sortir d’une situation difficile."

Des pilotes expérimentés comme Valtteri Bottas, Sergio Perez et Mick Schumacher ont récemment été évoqués comme possibilités pour 2026... voire même avant.

"Si Colapinto est performant, il pilote la voiture. Sinon, on verra," répond Briatore sans nier.

"2025 est une année où nous devons nous préparer pour 2026, avoir le meilleur duo. Donc, quelles que soient les expériences que je souhaite mener, nous les ferons."

"Je ne sais pas pour le moment si Franco restera pour la saison ou non, mais on verra bien. Nous ne regardons que la performance, rien d’autre."