’C’était une bonne décision’ : Lance Stroll détaille son opération au poignet

Lance Stroll a manqué le Grand Prix d’Espagne après avoir déclaré forfait le samedi soir, au terme des qualifications. Le pilote Aston Martin F1 raconte comment il en est arrivé à arrêter de courir au milieu d’un week-end de compétition.

"Je me sens bien. J’ai commencé à ressentir des douleurs au poignet et à la main il y a quelques mois, mais je voulais continuer à courir" a déclaré Stroll, qui explique être allé au bout de ce qu’il pouvait faire.

"Cependant, la gêne est devenue trop importante et nous avons pris la décision d’avoir recours à une intervention médicale. Naturellement, j’ai été déçu de manquer la course de Barcelone, mais c’était la bonne décision à prendre à ce moment-là, et j’ai hâte de reprendre la compétition ce week-end."

Pour s’assurer qu’il était apte à aller au Canada et courir, Stroll a pris le volant d’une voiture en France : "J’ai fait quelques tours sur le circuit Paul Ricard, dans le sud de la France, avant de me rendre au Canada."

"Cela m’a permis de reprendre le volant avant le début du week-end de course, ce qui est très bénéfique. Je me suis senti bien dans le cockpit et je me concentre maintenant sur ce week-end."

En tant qu’enfant du pays, Stroll est impatient de rouler à Montréal, sur un circuit qui lui réussit, et où il bénéficie d’un soutien inconditionnel du public. Il salue d’ailleurs les messages positifs qu’il a reçus de ses fans pendant la période délicate depuis son forfait en Espagne.

"J’ai vraiment hâte de courir devant mon public à Montréal. Qu’il pleuve ou qu’il vente, les fans sont bruyants et passionnés par notre sport au Canada et le soutien qu’ils m’apportent en tant que pilote local signifie vraiment beaucoup. C’est toujours spécial de voir autant de fans portant l’Aston Martin Racing Green dans les tribunes."

"Le soutien des fans m’a toujours poussé à aller de l’avant, mais il a été une motivation supplémentaire au cours des deux dernières semaines. J’aimerais remercier tous mes fans pour leur soutien et les messages qu’ils m’ont envoyés. J’espère que nous pourrons nous battre pour de nouveaux points ce week-end."

Le Canadien explique quels sont les défis qui l’attendent sur le tracé de l’Île Notre-Dame : "Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire réussir ou rater un week-end à Montréal, mais c’est ce qui en fait un week-end de course que, en tant que pilote, j’attends avec impatience."

"C’est un véritable test. Le circuit exige une grande précision à vitesse élevée. Il faut faire passer la voiture sur le tour entre les murs étroits, souvent en les frôlant, pour gagner le moindre dixième de temps au tour."

"Il s’agit d’un circuit à arrêts fréquents, avec de lourdes zones de freinage suivies de longues sections à plein régime ; il est essentiel de bien maîtriser les points de freinage et les sorties de virage. Le circuit peut être dur pour les freins de la voiture et il faut donc toujours gérer les températures."

"Enfin, la menace d’une météo défavorable n’est jamais loin et constitue un défi supplémentaire, même si, pour l’instant, il semble que nous devrions bénéficier de conditions sèches ce week-end."

Stroll se dit fier de courir sous les couleurs d’Aston Martin depuis 2021 : "C’est formidable de faire partie de l’équipe depuis le début. C’est incroyable de voir à quel point nous avons grandi au fil des ans. Le nombre de personnes talentueuses qui nous ont rejoints est remarquable et nous avons également construit une nouvelle maison fantastique."

"Le campus technologique AMR, avec sa nouvelle soufflerie et son simulateur, change la donne et constitue une véritable déclaration d’intention, et nous travaillons maintenant d’arrache-pied pour optimiser tout ce qui est à notre disposition. C’est super excitant d’être sur ce chemin et l’avenir est encore plus excitant."