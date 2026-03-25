Honda F1 annonce des avancées mais ce sera encore dur à Suzuka

C’est déjà l’heure de son Grand Prix à domicile pour Honda et le motoriste japonais affirme aborder Suzuka avec un mélange d’optimisme mesuré et de lucidité. Honda F1 estime avoir progressé dans la compréhension et la réduction des vibrations qui affectent actuellement son unité de puissance, mais prévient que le week-end pourrait s’annoncer délicat pour son équipe partenaire Aston Martin.

Avant même l’ouverture de la saison en Australie, le directeur technique d’Aston Martin, Adrian Newey, avait tiré la sonnette d’alarme. Les vibrations générées par le moteur Honda étaient alors susceptibles de provoquer des lésions nerveuses aux doigts des pilotes Fernando Alonso et Lance Stroll. Un problème inhabituel, mais révélateur de l’ampleur du phénomène.

Lors du dernier Grand Prix en Chine, ces inquiétudes se sont matérialisées en piste. Fernando Alonso a été contraint à l’abandon en raison de vibrations excessives. À plusieurs reprises, l’Espagnol a même été aperçu en train de lâcher le volant pour tenter de détendre ses doigts, tant les secousses étaient importantes et continues.

Au-delà de l’inconfort pour les pilotes, ces vibrations s’accompagnent également d’un déficit de performance. L’unité de puissance Honda accuse encore un manque de puissance, un handicap particulièrement problématique à Suzuka, un tracé exigeant où l’efficacité énergétique et la performance moteur sont déterminantes. Le contexte est d’autant plus symbolique que Honda y célèbre son retour à plein temps en Formule 1 devant son public.

Malgré ces difficultés, Honda veut croire aux progrès réalisés ces dernières semaines. Shintaro Orihara, directeur général piste et ingénieur en chef du programme F1, détaille les avancées et les zones d’ombre persistantes.

"En Chine, nous avons réalisé des progrès en matière de fiabilité de la batterie grâce à une réduction des vibrations affectant les systèmes, mais nous devons encore trouver des solutions pour identifier la cause des vibrations qui touchent les pilotes."

Le travail s’est poursuivi intensivement entre les manches chinoise et japonaise.

"Nous avons également concentré nos efforts entre la Chine et le Japon pour continuer à améliorer notre fiabilité, mais nos performances ne sont toujours pas au niveau souhaité, notamment en ce qui concerne la gestion de l’énergie."

"Le circuit de Suzuka est exigeant sur ce plan, c’est pourquoi nous avons utilisé les enseignements de l’Australie et de la Chine pour mieux préparer le Grand Prix du Japon.

Conscient que le retard ne sera pas comblé du jour au lendemain, Orihara tempère les attentes.

"Nous ne sommes pas au niveau que nous souhaitions atteindre avant ce week-end, mais nous continuerons à travailler dur pour maximiser notre package."

"Nous avons hâte de voir le public local et les fans de Honda. Je veux qu’ils constatent que nous avons progressé depuis Bahreïn."

L’ingénieur japonais a également tenu à partager son attachement personnel à ce rendez-vous.

"Avant de rejoindre le projet Honda en Formule 1, j’étais un grand fan de Honda et du sport automobile. J’assiste à Suzuka depuis des décennies ; j’étais toujours enthousiaste à l’idée de suivre les séances et d’encourager Honda, donc je sais à quel point les fans sont passionnés."

"Aujourd’hui, je suis fier de travailler devant eux, et nous continuerons à pousser pour leur montrer ce que nous pouvons faire. Nous savons que nous pouvons compter sur leur soutien, même si nous aimerions afficher de meilleurs résultats en piste."