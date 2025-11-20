Pas de regrets, du réalisme : Verstappen est philosophe à propos du titre mondial

Relégué à 49 points de la tête du championnat à trois courses du but, Max Verstappen aborde le Grand Prix de Las Vegas avec philosophie. Entre leçons retenues sur sa communication et analyse lucide d’une saison compliquée, le quadruple champion du monde refuse de s’avouer vaincu mais reconnaît que son destin ne lui appartient plus totalement.

Le contraste est saisissant. En 2023, Max Verstappen débarquait dans le Nevada avec un scepticisme affiché, critiquant le côté "show" de l’événement au détriment du sport. Deux ans plus tard, fort d’une victoire inaugurale et d’un titre scellé ici même en 2024, le pilote Red Bull affiche une sérénité nouvelle dans les rues de Las Vegas.

"Non, pas du tout, tout va bien," assure Verstappen lorsqu’on lui demande si sa perception de l’événement a changé.

"La nourriture est excellente, j’ai fait un bon dîner hier soir. L’hôtel est super. J’ai aussi appris à ne pas toujours trop parler, car premièrement, c’est mieux pour moi-même, et cela fait moins de gros titres. C’est probablement plus sûr pour tout le monde. Mais je passe du bon temps. Je suis venu ici plusieurs fois, même avant la F1, et j’ai toujours apprécié."

Cette décontraction apparente masque à peine une réalité sportive plus complexe. Avec 49 points de retard sur le leader Lando Norris, la quête d’une cinquième couronne consécutive s’apparente désormais à un exploit improbable. Interrogé sur ses chances de renverser la vapeur, le Néerlandais ne se fait guère d’illusions.

"C’est beaucoup de points," admet-il. "Avec beaucoup de chance jusqu’à la fin c’est possible, mais je n’y pense pas. Je veux juste faire un bon week-end, de bons week-ends jusqu’à la fin. Et ensuite, oui, après Abu Dhabi, on referme le livre, on prend un peu de repos et on repart l’année prochaine."

Malgré cette situation comptable défavorable, Verstappen tire une certaine fierté de sa campagne 2025, marquée par une résilience face à une concurrence accrue. Est-ce pour autant sa meilleure saison au volant ?

"Ça a été bon, c’est sûr," analyse-t-il. "Chaque saison, vous voulez essayer d’être meilleur, ce qui n’est pas toujours facile, mais vous essayez d’être plus constant et d’optimiser vraiment tout ce que vous pouvez avec la voiture. Et je pense que la plupart du temps, nous l’avons vraiment fait. Donc je suis satisfait de cela."

"Mais ce n’est pas là où je voulais être pendant la majeure partie de la saison, n’est-ce pas ? Sinon, vous vous battez vraiment pour le titre, et nous ne l’avons pas vraiment fait. J’ai certainement apprécié les hauts et les victoires que nous avons signés, mais en même temps, les bas n’étaient pas fantastiques non plus."

"À un moment donné – après la trêve – nous avions un écart de plus de cent points, et on aurait vraiment dit que cela allait seulement s’agrandir. Et à un moment, nous avons vraiment inversé la tendance de manière significative. Bien sûr, il y a eu un peu de chance à certains endroits, mais je pense que c’est quelque chose dont nous pouvons être fiers : réussir encore de bons résultats en fin de saison."

Pas de frustration, juste du réalisme

La perte de compétitivité de la Red Bull face à la McLaren cette saison pourrait nourrir des regrets. Pourtant, le pilote néerlandais refuse de céder à la frustration ou de blâmer son équipe pour cette "année sans".

"Honnêtement, je ne suis pas vraiment trop stressé à ce sujet," philosophe Verstappen. "Si je savais tout à l’avance, je serais milliardaire à l’heure qu’il est. C’est juste la vie. Si vous saviez les choses à l’avance ou comment faire mieux, oui, cela rendrait la vie beaucoup plus facile. Mais les gens apprennent toujours, font des erreurs, nous ne sommes pas des robots. Cela fait juste partie de la vie."

"Je sais que mon équipe s’est toujours donnée à 100% du début de la saison jusqu’à maintenant. Que pouvez-vous faire d’autre ? Nous avons vraiment tout essayé. Nous avons eu de très bonnes années, et celle-ci n’est juste pas aussi bonne que les précédentes. Mais cela arrive. La Formule 1 est un monde très compétitif. Et en particulier, une équipe cette année a fait un meilleur travail que nous."

L’année dernière, au soir de son sacre à Vegas, Verstappen avait glissé à Lando Norris que "son heure viendrait". Une prophétie qui se réalise aujourd’hui...

"Je pense que ces derniers temps, oui, les week-ends semblent vraiment très bien s’enchaîner pour lui," observe Max au sujet de son rival et ami. "Chaque année, vous grandissez et apprenez des erreurs passées... Ce n’est pas seulement Lando dans ce cas. Et ce que j’ai dit l’an dernier, je le pensais, c’est aussi simple que ça. Je n’ai pas menti, et c’est assez clair cette saison. Parfois, oui, il faut juste être un peu patient et attendre son moment."

Enfin, interrogé sur un ton plus polémique quant à la possibilité de se battre pour le titre avec Christian Horner toujours à la tête de l’équipe, suggérant un lien entre le management et les résultats, Verstappen a coupé court, qualifiant l’interrogation d’étrange au vu de sa récente série de 176 points en neuf courses.

"Je trouve que c’est une question vraiment bizarre," a-t-il réagi sèchement. "Je ne sais pas pourquoi ce serait soudainement maintenant le problème alors que nous avons rattrapé tant de points ? Je ne sais pas. Vous pouvez compléter la réponse vous-même. Je pense que nous avons fait du très bon travail lors des dernières courses. Que puis-je dire d’autre ? Nous essayons tout ce que nous pouvons. La voiture a été bonne à certains endroits, peut-être moins bonne à d’autres. Mais c’est tout."