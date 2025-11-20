Antonelli raconte le ’nouveau départ’ qui lui a permis de progresser après Monza

Andrea Kimi Antonelli sait que la faible adhérence du circuit de Las Vegas, couplée au froid qui baigne les nuits du Nevada, sera une difficulté pour le week-end à venir. Le pilote Mercedes F1 s’attend à des difficultés pour son premier week-end dans la capitale du jeu.

Ce n’est pas la première fois de l’année qu’il se retrouve dans l’inconnue, car il est débutant et a découvert un grand nombre de circuits cette saison, mais il admet que ce sera très différent des trois précédentes courses sur le continent américain.

"C’est encore une nouvelle piste, c’est excitant mais ce sont des conditions très différentes de ce qu’on a eu récemment" a déclaré Antonelli, qui sait qu’il va devoir affronter un week-end possiblement très difficile.

"Il est possible que ce soit mouillé demain en EL2, ce sera intéressant à voir mais on va se concentrer sur notre processus, apprendre et se mettre dans le rythme. L’an dernier, c’était bon pour l’équipe, ça ne veut pas dire que ça le sera cette année mais je l’espère, et je veux essayer de faire au mieux"

Faire au mieux au point de viser la victoire ? L’Italien ne se prend pas encore à rêver d’un tel résultat, mais il n’exclut pas une bonne performance : "Ce serait un endroit spécial pour l’avoir. C’est facile à dire mais c’est difficile à réaliser."

"On verra, j’espère que la voiture et qu’on pourra se battre pour quelque chose d’important. Mais je garde la même approche, le même état d’esprit, et je vais essayer de tout faire bien pour que le résultat vienne de lui-même."

Après la saison européenne, qui s’est conclue en septembre à Monza, Antonelli a retrouvé des couleurs, et il explique pourquoi : "On a eu une grosse réunion après Monza, elle a été un peu difficile mais elle était importante, elle m’a aidé à me remettre à zéro et à me concentrer sur ce que je devais faire."

"C’était un nouveau départ après une période difficile. Au Brésil, j’ai réussi à tout mettre bout à bout sur le week-end, la Qualification Sprint, le Sprint, la qualification et la course. Et pour la première fois, j’ai tout réussi dans le week-end, contrairement à Miami, j’ai réussi à garder le rythme et à être régulièrement au niveau."